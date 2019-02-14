Новости дня: возвращение Супрун и рассмотрение дела об убийстве Гандзюк

Супрун вернули полномочия, деньги Насирова арестовали, а расследователи Bellingcat назвали настоящее имя третьего подозреваемого в отравлении Скрипалей — новости, которые были актуальны 14 февраля.

О возвращении Супрун

Суд вернул полномочия Супрун, отменив свое предыдущее решение.

О рассмотрении дела убийства Гандзюк

В прокуратуре заявили, что председатель Херсонского облсовета заплатил за убийство активистки Ганзюк, в частности, базой отдыха, которую сдает в аренду его юрист.

Ранее мы писали, что базу сдали подозреваемому в преступлении Алексею Левину, который скрывается за границей, за неделю до нападения.

О ГБР и "Батькивщине"

Госбюро расследований должно открыть производство по возможной легализации средств партией "Батькивщина" — ведомство обязал суд.

О других важных новостях

Расследователи Bellingcat назвали настоящее имя третьего подозреваемого в отравлении Скрипалей — вероятного сотрудника ГРУ "Сергея Федотова", по словам журналистов, его зовут Денис Сергеев.

Киевский суд арестовал $300 тыс Насирова, которые лежат на британских счетах — эти средства экс-глава Фискальной службы ранее не указывал в декларациях.

Городской голова Одессы Геннадий Труханов в 2017 году через российский суд аннулировал свой паспорт гражданина РФ.

"Укрпочта" в марте-мае 2019-го запустит доставку субсидий наличными — это пилотный проект.