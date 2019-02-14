Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Новости дня: возвращение Супрун и рассмотрение дела об убийстве Гандзюк

Четверг, 14 февраля 2019, 20:15

Супрун вернули полномочия, деньги Насирова арестовали, а расследователи Bellingcat назвали настоящее имя третьего подозреваемого в отравлении Скрипалей — новости, которые были актуальны 14 февраля.

О возвращении Супрун

Суд вернул полномочия Супрун, отменив свое предыдущее решение.

О рассмотрении дела убийства Гандзюк

В прокуратуре заявили, что председатель Херсонского облсовета заплатил за убийство активистки Ганзюк, в частности, базой отдыха, которую сдает в аренду его юрист.

Ранее мы писали, что базу сдали подозреваемому в преступлении Алексею Левину, который скрывается за границей, за неделю до нападения.

О ГБР и "Батькивщине"

Госбюро расследований должно открыть производство по возможной легализации средств партией "Батькивщина" — ведомство обязал суд.

О других важных новостях

Расследователи Bellingcat назвали настоящее имя третьего подозреваемого в отравлении Скрипалей — вероятного сотрудника ГРУ "Сергея Федотова", по словам журналистов, его зовут Денис Сергеев.

Киевский суд арестовал $300 тыс Насирова, которые лежат на британских счетах — эти средства экс-глава Фискальной службы ранее не указывал в декларациях.

Городской голова Одессы Геннадий Труханов в 2017 году через российский суд аннулировал свой паспорт гражданина РФ.

"Укрпочта" в марте-мае 2019-го запустит доставку субсидий наличными — это пилотный проект.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Супруннападение на ГандзюксудшпионажНасиров
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

Силы обороны уничтожили три российских истребителя Су-34 – Олещук

инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК

фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев

Все новости...
Супрун
Глава Роспотребнадзора говорит, что в Украине медреформа имела целью скрыть биолаборатории США.
Супрун опубликовала последний пост и дала последний совет
Социологи сравнили отношение украинцев к Степанову, Супрун и другим медикам
Последние новости
17:09
Кличко поручил срочно искать новый состав наблюдательного совета и правления "Киевгорстроя"
17:07
Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник
17:03
В Украине утвердили программу медицинских гарантий-2024: что она предусматривает
16:56
КолонкаДейнега: Если Министерство обороны оторвется от реальности как телемарафон - нас будет ждать горе
16:46
Байден утвердил санкции против банков, которые помогают России покупать товары для армии
16:33
Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год
16:23
Херсонщина: россияне ударили с беспилотника, ранили мужчину
16:21
Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения
16:19
Украина вернула тела еще 66 защитников
15:56
В Одессе жена "мобилизовала" своего мужа, чтобы запугать при разводе – ТЦК
Все новости...
Реклама: