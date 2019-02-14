Новости дня: возвращение Супрун и рассмотрение дела об убийстве Гандзюк
Супрун вернули полномочия, деньги Насирова арестовали, а расследователи Bellingcat назвали настоящее имя третьего подозреваемого в отравлении Скрипалей — новости, которые были актуальны 14 февраля.
О возвращении Супрун
Суд вернул полномочия Супрун, отменив свое предыдущее решение.
О рассмотрении дела убийства Гандзюк
В прокуратуре заявили, что председатель Херсонского облсовета заплатил за убийство активистки Ганзюк, в частности, базой отдыха, которую сдает в аренду его юрист.
Ранее мы писали, что базу сдали подозреваемому в преступлении Алексею Левину, который скрывается за границей, за неделю до нападения.
О ГБР и "Батькивщине"
Госбюро расследований должно открыть производство по возможной легализации средств партией "Батькивщина" — ведомство обязал суд.
О других важных новостях
Расследователи Bellingcat назвали настоящее имя третьего подозреваемого в отравлении Скрипалей — вероятного сотрудника ГРУ "Сергея Федотова", по словам журналистов, его зовут Денис Сергеев.
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