Прогульщика Кернеса не разрешили силой привести в суд

Суд по делу мэра Харькова Геннадия Кернеса не позволил принудительно привести его на заседание по делу о похищении и пытках активистов.

Такое решение в четверг приняла коллегия Апелляционного суда Полтавской области.

"Отказать в удовлетворении ходатайства прокуроров да адвоката Зелькина (адвокат пострадавших - УП) о применении принудительного привода обвиняемого Кернеса", - заявил председательствующий судья Владимир Костенко.

Все адвокаты чиновника и других обвиняемых не смогли прибыть на заседание по разным причинам. В частности, они сослались на пребывание в стационарном лечении, занятость в других судах и невозможность оставить маленького ребенка.

"В связи с этим Кернес просил признать его неявку уважительной", - отметил судья.

Защита просила перенести рассмотрение.

Прокурор назвал поведение адвокатов саботажем и заявил, что неявка адвокатов не является основанием для того, чтобы в заседание не пришел сам Кернес.

Обвинение подчеркнуло, что мэр Харькова "уже второй раз без уважительных причин, при отсутствии каких-либо препятствий не является на судебное заседание", хотя "обязан это сделать, суд его вызвал".

Поэтому прокуроры попросили не только принудительно привести Кернеса в суд, но и предоставить ему и другим обвиняемых бесплатных адвокатов, которые бы обеспечили их защиту.

Адвокат потерпевших Татьяна Зелькина также поддержала прокуроров в вопросе принудительного привода Кернеса.

Однако судьи отклонили просьбу и назначили следующее заседание на 14:30 5 марта.

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Напомним:

10 августа 2018 года Киевский райсуд Полтавы закрыл дело Кернеса. Судья расценил неявку прокуроров на дебаты как отказ от обвинения.

В прокуратуре отметили, что не отказывались от обвинения и сообщали суду о больничных, на которых находились прокуроры. Их наказывать за неявку не будут.

Прокуратура сообщила, что открыла производство против судьи, который закрыл дело.

13 августа Совет судей вступился за него.

Еще до закрытия дела судья Антонов направил жалобу в Генпрокуратуру о давлении и угрозах со стороны потерпевшей стороны и активистов.

17 августа стало также известно, что он подал заявление об отставке.

Генеральная прокуратура подала апелляционную жалобу на решение о закрытии дела Кернеса.

Позже генпрокурор Юрий Луценко заявил, что к закрытию дела против мэра Харькова Геннадия Кернеса причастны народные депутаты.

Сейчас Апелляционный суд Полтавской области рассматривает апелляцию на закрытие дела.

Кернеса и двух его охранников обвиняют в похищении и истязании местных активистов Евромайдана.