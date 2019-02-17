Геращенко: РФ использует экс-омбудсмена Карпачеву
Первый вице-спикер Ирина Геращенко заявляет, что Россия использует бывшего омбудсмена Украины Нину Карпачеву в гибридной войне против Украины.
Об этом она написала в воскресенье в Facebook, комментируя информацию на сайте российского обмудсмена Татьяны Москальковой о том, что 12 февраля Москалькова вместе с "независимым международным экспертом" Карпачевой посетила трех украинских моряков в СИЗО "Лефортово".
"Оказывается, ФСБ и русская генеральша-омбудсмен допустили в СИЗО к заключенным некую Нину Карпачеву. А официальную и полномочную украинского уполномоченного по правам человека Людмилу Денисову, несмотря на все ее усилия и настойчивость нашего МИД, так и не допустили навестить моряков и даже в суд на все слушания", - возмутилась Геращенко.
"Гибридная война - это когда РФ использует гибридного "омбудсмена", вытряхивает от пыли Януковича, который заявляет, что как Порошенко его попросит, то он готов просить Путина о заложниках. Вместо Денисовой - Карпачева, вместо Порошенко - Янукович, РФ достает из своих загашников различных персонажей, которые подыгрывают кремлевской пластинке о "нелегитимности "украинской власти"", - отметила она.
Геращенко заявила, что Украина требует немедленного освобождения военнопленных моряков.
"И не стоит никому подыгрывать отвратительным кремлевским сценариям", - добавила первый вице-спикер.
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Напомним,
- 6 февраля на пресс-конференции в Москве экс-президент беглец Виктор Янукович заявил, что если с украинской стороны поступит инициатива, он готов переговорить с президентом РФ Владимиром Путиным об обмене пленными по принципу "всех на всех".
- 25 ноября 2018 года российские военные у берегов Крыма таранили, обстреляли и захватили украинские катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу", которые направлялись из Одессы в Мариуполь через Керченский пролив.
- После атаки пограничников РФ на украинские военные катера и взятия в плен украинских моряков российские суды в Крыму арестовали 24 украинских военных. Трое из них во время атаки россиян получили ранения.
- Украинским военнослужащим предъявили обвинение по ч. 3 ст. 322 УК России (незаконное пересечение границы), им грозит до 6 лет лишения свободы. Всех украинских военнослужащих отправили в СИЗО "Лефортово" в Москве.
- В ходе допросов все украинские военные заявили следователям ФСБ под протокол, что являются военнопленными.
- Лефортовский суд Москвы продлил на три месяца арест всем 24 военнопленным украинским морякам, которых обвиняют в РФ в незаконном пересечении границы РФ.