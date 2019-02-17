Геращенко: РФ использует экс-омбудсмена Карпачеву

Первый вице-спикер Ирина Геращенко заявляет, что Россия использует бывшего омбудсмена Украины Нину Карпачеву в гибридной войне против Украины.

Об этом она написала в воскресенье в Facebook, комментируя информацию на сайте российского обмудсмена Татьяны Москальковой о том, что 12 февраля Москалькова вместе с "независимым международным экспертом" Карпачевой посетила трех украинских моряков в СИЗО "Лефортово".

Татьяна Москалькова и Нина Карпачева Фото с сайта омбудсмена РФ

"Оказывается, ФСБ и русская генеральша-омбудсмен допустили в СИЗО к заключенным некую Нину Карпачеву. А официальную и полномочную украинского уполномоченного по правам человека Людмилу Денисову, несмотря на все ее усилия и настойчивость нашего МИД, так и не допустили навестить моряков и даже в суд на все слушания", - возмутилась Геращенко.

"Гибридная война - это когда РФ использует гибридного "омбудсмена", вытряхивает от пыли Януковича, который заявляет, что как Порошенко его попросит, то он готов просить Путина о заложниках. Вместо Денисовой - Карпачева, вместо Порошенко - Янукович, РФ достает из своих загашников различных персонажей, которые подыгрывают кремлевской пластинке о "нелегитимности "украинской власти"", - отметила она.

Геращенко заявила, что Украина требует немедленного освобождения военнопленных моряков.

"И не стоит никому подыгрывать отвратительным кремлевским сценариям", - добавила первый вице-спикер.