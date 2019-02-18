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Новости дня: РФ готовит нападения на храмы УПЦ МП, закрытие ряда громких дел НАБУ и САП

Понедельник, 18 февраля 2019, 20:28

Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро закрыли до 30 дел из-за отсутствия состава преступления, СБУ заявляет, что спецслужбы Российской Федерации готовят нападения на храмы УПЦ МП, на приговор Януковичу подали апелляцию – новости, которые были актуальны 18 февраля.

О громких делах НАБУ

В декабре 2018 - январе 2019 годов Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро закрыли до 30 дел за отсутствием состава преступления, в том числе и ряд резонансных.

Среди них: дело об отдыхе в 2016 экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой на Мальдивах с семьей, дело о растаможивании автомобиля Мерседес для жены Владимира Гройсмана и много других.

Об УПЦ МП

Первая новость. Служба безопасности заявляет, что спецслужбы Российской Федерации готовят нападения на 20 храмов Московского патриархата на территории Украины.

"Акции готовятся по всей Украине. Мы получили план, согласованный с российскими кураторами в Ростовской области. Этот план действителен, там перечислено большое количество – 20 фактически – объектов, которые планируется атаковать в Украине", - заявил глава СБУ Василий Грицак.

Вторая новость. Епископ Барышевский Украинской православной церкви Московского патриархата Виктор (Коцаба) обратился к официальным представителям Организации Объединенных Наций, Европейского союза и ОБСЕ за якобы факты массовых нарушений прав человека в Украине и "реальную угрозу" эскалации религиозных конфликтов.

О Януковиче

Адвокат центра правовой помощи Юрий Рябовол подал апелляцию на решение Оболонского райсуда Киева, которым экс-президента Виктора Януковича приговорили к 13 годам тюрьмы за госизмену.

О других важных новостях

В деле по иску народного депутата от Радикальной партии Игоря Мосийчука об отсутствии полномочий для выполнения обязанностей министра здравоохранения у Ульяны Супрун определен новый судья – Татьяна Скочок.

Вандал с ножом уничтожил выставку "Квантовый скачок Шевченко", которая проходила на станции метро "Тараса Шевченко" в Киеве. В комментариях вандала идентифицировали как националиста Юрия Хорта. На своей странице в соцсети выставку он назвал "надругательством над Шевченко".

Поступления в государственный бюджет от оформления автомобилей с иностранной регистрацией по состоянию на 18 февраля 2019 составляют 11,38 миллиарда гривень.

Украинская правда

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Темы: РосcияцерковьНАБУАнтикоррупционная прокуратуранационалисты
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