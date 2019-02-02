Епифаний рассказал о подготовке юридического статуса ПЦУ

На заседании Синода Православной Церкви Украины, который состоится в понедельник, будут рассматриваться юридические вопросы функционирования новосозданной церкви.

Об этом сообщил предстоятель Православной Церкви Украины митрополит Епифаний в интервью Радио Свобода.

"Сейчас мы занимались весь этот период времени юридическими вопросами. Для того, чтобы иметь статус юридического лица, нужно создать руководящий орган. Церковь вообще не является юридическим лицом, но есть руководящий орган - это Киевская митрополия, которая была зарегистрирована вчера (30 января - ред.), уже окончательно государством", - сказал он.

По словам Епифания, до сих пор в истории Украины не было прецедентов объединения церквей.

"Мы знаем, что? Что только делились, делились и регистрировались новые структуры. А сейчас это такой хороший прецедент, объединяются такие крупные структуры - УПЦ КП, УАПЦ, часть архиереев Московского патриархата. И мы создаем уже новый церковный организм, уже единую поместную православную церковь. Поэтому нам нужно иметь и определенный юридический статус", - отметил он.

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