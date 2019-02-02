Епіфаній розповів про підготовку юридичного статусу ПЦУ

На засіданні Синоду Православної Церкви України, який відбудеться в понеділок, розглядатимуться юридичні питання функціонування новоствореної церкви.

Про це повідомив предстоятель Православної Церкви України митрополит Епіфаній в інтерв'ю Радіо Свобода.

"Зараз ми займалися весь цей період часу юридичними питаннями. Для того, щоб мати статус юридичної особи, потрібно створити керівний орган. Церква загалом не є юридичною особою, але є керівний орган – це Київська митрополія, яка була зареєстрована вчора (30 січня – ред.), вже остаточно державою", - сказав він.

За словами Епіфанія, до цього часу в історії України не було прецедентів об'єднання церков.

"Ми знаємо що? Що тільки ділилися, ділилися і реєструвалися нові структури. А зараз це такий хороший прецедент, що об’єднуються такі великі структури – УПЦ КП, УАПЦ, частина архієреїв Московського патріархату. І ми творимо вже новий церковний організм, вже єдину помісну православну церкву. Тому нам потрібно мати і певний юридичний статус", - зазначив він.

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