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Пожар возле метро "Лесная" в Киеве локализован

Суббота, 2 февраля 2019, 22:26
Пожар возле метро Лесная в Киеве локализован
ГСЧС

Пожар в складском здании на улице Красноткацкой, 69 возле метро "Лесная" в Киеве локализован.

Как сообщает сайт ГСЧС, пожар локализован в 23:03 на площади около 10500 кв. м.

Отмечается, что информации о жертвах и пострадавших нет, причина возникновения возгорания устанавливается.

"Вокруг складского здания осуществляется замер воздуха на наличие вредных веществ. Состояние воздуха в пределах нормы", - заявили в ГСЧС.

По предварительным данным, загорелось складское помещение, где находились пластиковые и бумажные материалы, а также электроника.

"По прибытию на место происшествия первых пожарно-спасательных подразделений, площадь пожара уже достигла больших объемов, ведь из-за большой загруженности помещений горючими материалами и отсутствия противопожарных перегородок, огонь быстро распространялся", - говорится в сообщении.

"На территории объекта отсутствует внешнее противопожарное водоснабжение, поэтому, чтобы обеспечить пожарные автоцистерны водой, пожарным приходилось прокладывать магистральные линии большой протяженности, но даже и в тех пожарных гидрантах давление недостаточно для эффективной ликвидации пожара, также проводится и подвоз воды к месту пожара", - рассказали в ГСЧС.

Напомним:

  • Пожар возник 2 февраля в 11:52 в Деснянском районе по ул. Красноткацкая, 69 в складском здании ООО "Адонис Проект".
  • По состоянию на 14 часов площадь пожара составила 5 тысяч квадратных метров, на 16 часов – 8 тысяч, на 19 часов - 10 тысяч 500 м.кв.

Украинская правда

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Темы: пожарГСЧС
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