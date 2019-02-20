Балуха переводят в Краснодар - Денисова
Среда, 20 февраля 2019, 20:18
Уполномоченная ВРУ по правам человека Людмила Денисова рассказала, что получила информацию о переводе политзаключенного Владимира Балуха для дальнейшего отбывания наказания в Краснодар.
Об этом Денисова сообщила в Facebook.
"Уже направила обращение Советнику-посланнику Временному поверенному Украины по делам Украины в РФ Василий Покотило. Высказала просьбу проверить условия содержания Балуха, обеспечение его медицинской и консульско-правовой помощи", - отметила она.
Напоминаем:
- Заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз сообщил, что Балуха вывезли в российский Краснодар.
- В Симферопольском СИЗО у жены украинского политзаключенного Владимира Балуха Натальи не приняли передачу. По словам Натальи, отказ принять посылку сотрудники СИЗО объяснили тем, что якобы документы на Балуха до сих пор не распечатаны.
- Политзаключенного Владимира Балуха доставили в СИЗО Симферополя с керченской колонии на прошлой неделе.
- 25 января 2019 года подконтрольный России Керченский городской суд отказал Балуху в условно-досрочном освобождении.
- В октябре 2018 года "Верховный суд Крыма" пересмотрел приговор осужденному к 5 годам колонии Балуху и сократил срок приговора на месяц: до 4 лет и 11 месяцев колонии со штрафом в 10 тысяч рублей.
- 18 октября украинца этапировали в Керченскую исправительную колонию №2. В связи с этим Балух приостановил голодовку, которую держал с 19 марта 2018 года. У Балуха после более 200 дней голодовки ухудшилось здоровье.
- ФСБ России задержала Владимира Балуха 8 декабря 2016 года. Сотрудники ФСБ утверждали, что нашли на чердаке его дома 90 патронов и несколько тротиловых шашек.
- Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию: из-за флага Украины, который находился во дворе его дома.
- Правозащитный центр "Мемориал" признал Владимира Балуха политическим заключенным. По мнению правозащитников, поводом для преследования активиста могла стать установленная им на собственном доме табличка "Вулиця Героїв Небесної сотні, 18".
Украинская правда