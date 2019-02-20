Балуха переводят в Краснодар - Денисова

Уполномоченная ВРУ по правам человека Людмила Денисова рассказала, что получила информацию о переводе политзаключенного Владимира Балуха для дальнейшего отбывания наказания в Краснодар.

Об этом Денисова сообщила в Facebook.

"Уже направила обращение Советнику-посланнику Временному поверенному Украины по делам Украины в РФ Василий Покотило. Высказала просьбу проверить условия содержания Балуха, обеспечение его медицинской и консульско-правовой помощи", - отметила она.

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