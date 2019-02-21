Москалькова заявила, что не уполномочена заниматься обменом пленных - Денисова

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Четверг, 21 февраля 2019, 20:03

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова утверждает, что не имеет полномочий заниматься вопросами обмена пленными между Украиной и РФ.

Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила в Facebook.

"В очередной раз уточнила позицию Уполномоченного по правам человека в РФ относительно обмена заключенными. Москалькова сообщила, что у нее нет для этого мандата", - отметила украинский омбудсмен.

По словам Денисовой, она напомнила ей, что представитель РФ в Трехсторонней контактной группе Борис Грызлов на последнем заседании ТКГ сказал, что именно Москалькова должна заниматься этим вопросом.

Кроме того, омбудсмены обсудили вопросы медицинской помощи раненым военнопленным морякам и предназначенного им РФ обследования.

"Я подчеркнула, что обследование - это не лечение. Василий Сорока, Андрей Эйдер и Андрей Артеменко требуют немедленной госпитализации и квалифицированной помощи врачей, а не поверхностных осмотров", - написала Денисова.

Также она напомнила об ухудшении состояния здоровья Павла Гриба и Эдема Бекирова.

"Их до сих пор не обеспечели полноценным лечением, несмотря на наличие медицинских заключений о сверхкритичном состоянии здоровья", - подчеркнула Денисова.

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Напомним

  • 25 ноября 2018 года российские военные у берегов Крыма таранили,обстреляли и захватили украинские катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу", которые направлялись из Одессы в Мариуполь через Керченский пролив.
  • После атаки пограничников РФ на украинские военные катера и взятия в плен украинских моряков российские суды в Крыму арестовали 24 украинских военных. Трое из них во время атаки россиян получилиранения
  • Украинским военнослужащим предъявили обвинение по ч. 3 ст. 322 УК России (незаконное пересечение границы), им грозит до 6 лет лишения свободы. Всех украинских военнослужащих отправили в СИЗО "Лефортово" в Москве.​
  • В ходе допросов все украинские военные заявили следователям ФСБ под протокол, что являются военнопленными.
  • Павла Гриба россияне похитили 24 августа 2017 года на территории Беларуси. Юному украинцу, больному портальной гипертензией, инкриминируют "склонение к теракту". По версии обвинения, Павел Гриб под давлением Стефана Капиноса склонял российскую школьницу Татьяну Ершову из Сочи создать и подорвать взрывчатку.
  • Гриб не признает обвинений и называет дело сфабрикованным.
  • Европейский суд по правам человека в декабре 2018 года обязал Россию предоставить медицинские документы о состоянии здоровья украинца Павла Гриба.
  • 30 января 2019 года его отец заявил о критическом состоянии Павла.

Украинская правда

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Темы: права человека политзаключенные Росcия


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