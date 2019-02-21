Москалькова заявила, что не уполномочена заниматься обменом пленных - Денисова

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова утверждает, что не имеет полномочий заниматься вопросами обмена пленными между Украиной и РФ.

Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила в Facebook.

"В очередной раз уточнила позицию Уполномоченного по правам человека в РФ относительно обмена заключенными. Москалькова сообщила, что у нее нет для этого мандата", - отметила украинский омбудсмен.

По словам Денисовой, она напомнила ей, что представитель РФ в Трехсторонней контактной группе Борис Грызлов на последнем заседании ТКГ сказал, что именно Москалькова должна заниматься этим вопросом.

Кроме того, омбудсмены обсудили вопросы медицинской помощи раненым военнопленным морякам и предназначенного им РФ обследования.

"Я подчеркнула, что обследование - это не лечение. Василий Сорока, Андрей Эйдер и Андрей Артеменко требуют немедленной госпитализации и квалифицированной помощи врачей, а не поверхностных осмотров", - написала Денисова.

Также она напомнила об ухудшении состояния здоровья Павла Гриба и Эдема Бекирова.

"Их до сих пор не обеспечели полноценным лечением, несмотря на наличие медицинских заключений о сверхкритичном состоянии здоровья", - подчеркнула Денисова.

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