Тимошенко считает Зеленского опасным "экспериментом"

Лидер "Батькивщины" и бывшая премьер-министр Украины Юлия Тимошенко не хочет делить должности до выборов президента, а Владимира Зеленского считает рискованным кандидатом.

Это следует из ее ответа на пресс-конференции на вопрос: "Как Вы относитесь к Зеленскому как кандидату, и если он победит и предложит Вам должность премьер-министра, согласитесь ли Вы?".

"Я за то, чтоб у украинцев всегда была большая палитра выбора. Сегодня вы можете в бюллетене найти всех, кто может удовлетворить ваш спрос, ваше видение. И это очень хорошо, это демократия в Украине", – сказала Тимошенко.

Однако, по ее словам, "всегда надо думать о том, что Украина в 2019 году, на 29 году независимости (28-м – ред.) оказалась на лезвии бритвы".

"Либо после президентских выборов Украину поднимут – и поднимут люди, которые знают, как это делать. Либо если в очередной раз на выборах над Украиной будут поставлены эксперименты, – Украина начнет дальше катиться в эту пропасть. Тогда отвечать за эти результаты голосования будут те, кто такие результаты сделал, – избиратели" – заявила Тимошенко.

"Поэтому очень внимательно взвесьте. Каждый бюллетень, который вы будете опускать в урну, – это бюллетень либо за развитие, возрождение, становление Украины, либо опять за эксперимент, который несовместим с жизнью Украины", – призвала лидер "Батькивщины".

Она отметила, что "уже часть территории захвачена, идет война, а развал экономики такой, которого не видели никогда в Украине".

"Если еще раз бюллетенем люди проведут эксперимент над собой, то времени выходить из этого пике у Украины просто не будет. Внимательно думайте и взвешивайте все", – заявила Тимошенко.

"А делить должности до того, как закончились выборы, я считаю очень преждевременным", – добавила она.

При этом Тимошенко обязалась "за 5 последующих лет поднять доходы украинцев хотя бы до уровня Польши, а это в 4 раза больше в денежном исчислении, чем сегодня". По ее словам, власти говорят, что и за 50 лет Украина не догонит Польшу

"Либо мы их на этих выборах прекращаем, либо, если они сфальсифицирует эти выборы, у Украины не будет шансов подниматься", – сказала лидер "Батькивщины".

Она снова обвинила Службу безопасности Украины, Генеральную прокуратуру и некоторые подразделений разведки в провокациях против ее команды в пользу действующего президента.

"Руководство СБУ и ГПУ стали департаментами корпорации Roshen... Генпрокуратуру превратили в орган политических репрессий и политического сыска", – бросила Тимошенко.

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