Гриценко говорит, что СБУ крышует националистов С14

Кандидат в президенты от "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко утверждает, что имеет подтверждение того, что Служба безопасности покрывает деятельность националистов организации С14.

Об этом он 22 февраля написал в Facebook.

"Проверил через честных офицеров СБУ - правда", - написал Гриценко о связи СБУ и С14.

В частности, по источникам Гриценко, столкновения 9 февраля в здании полиции на Подоле с участием С14 состоялись под покровительством СБУ.

По его словам, руководство СБУ "пошло вразнос - за рамки закона и морали".

"Порошенко не останавливает - он руководит, через начальника личной охраны генерала Федорова. Я уже дал показания в Нацполиции и публично предупредил Авакова, чтобы перекрыл границу и не выпустил преступников из Украины, зарубежных послов, чтобы не впустили их к себе", - написал он.

Также Гриценко утверждает, что предупредил президента Петра Порошенко и генералов "об ответственности перед законом".

"Генералы Юрий Федоров, Виктор Кононенко, Александр Довженко - они провоцируют насилие в стране", - считает кандидат.

Напомним: