Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Гриценко говорит, что СБУ крышует националистов С14

Пятница, 22 февраля 2019, 13:09

Кандидат в президенты от "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко утверждает, что имеет подтверждение того, что Служба безопасности покрывает деятельность националистов организации С14.

Об этом он 22 февраля написал в Facebook.

"Проверил через честных офицеров СБУ - правда", - написал Гриценко о связи СБУ и С14.

В частности, по источникам Гриценко, столкновения 9 февраля в здании полиции на Подоле с участием С14 состоялись под покровительством СБУ.

По его словам, руководство СБУ "пошло вразнос - за рамки закона и морали".

"Порошенко не останавливает - он руководит, через начальника личной охраны генерала Федорова. Я уже дал показания в Нацполиции и публично предупредил Авакова, чтобы перекрыл границу и не выпустил преступников из Украины, зарубежных послов, чтобы не впустили их к себе", - написал он.

Также Гриценко утверждает, что предупредил президента Петра Порошенко и генералов "об ответственности перед законом".

"Генералы Юрий Федоров, Виктор Кононенко, Александр Довженко - они провоцируют насилие в стране", - считает кандидат.

Напомним:

  • 9 февраля на Контрактовой площади в Киеве полиция задержала группу молодых людей в том числе с символикой С14, у которых изъяли ножи, газовые баллончики и пистолет. В С14 заявили, что их активисты участвовали в акции "Кто заказал Катю Гандзюк?".
  • Участников акции забрали в Подольское отделение полиции. Вскоре их отпустили, однако молодые люди попытались "штурмом" участка вернуть себе личные вещи, изъятые полицией.
  • Между правоохранителями и молодыми возникли столкновения, правоохранители вытеснили их на улицу.
  • Полицейские применили силу, один из них крикнул "Ложись, бандера!".
  • Следователи начали три уголовных производства по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ч. 1 ст. 341 (захват государственных зданий) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК.
  • 12 февраля Печерский райсуд Киева постановил взять под стражу на 2 месяца полицейского Василия Мельникова, которого подозревают в избиении представителя С14. Мельников вышел под залог, который внес кандидат в президенты Илья Кива.
  • 14 февраля правоохранители объявили подозрение четырем лицам за попытку прорваться в управление полиции Подольского района Киева. Позже их объявили в розыск.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: C14националистыСБУГриценко
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК

Все новости...
C14
Мошенники ограбили украинцев на 100 млн грн под видом оформления соцвыплат из ЕС – ОГП
Исключить Россию из Интерпола призывают администрацию Байдена в США
416 тысяч авто: регулятор США расследует жалобы на проблемы с тормозами в Tesla
Последние новости
17:52
видеоВ укрытии одной из школ Киева во время тревоги обвалился потолок и прорвало трубу
17:50
В Украине зарегистрировали еще три индустриальных парка: чем будут заниматься
17:45
В правительстве Дании хотят, чтобы украинцы вернулись домой, когда "наступит мир"
17:31
Япония передаст США ракеты для Patriot, необходимые для Украины
17:20
В России действуют лагеря для "лечения" гомосексуальности – WP
17:09
Кличко поручил срочно искать новый состав наблюдательного совета и правления "Киевгорстроя"
17:07
Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник
17:03
В Украине утвердили программу медицинских гарантий-2024: что она предусматривает
16:56
КолонкаДейнега: Если Министерство обороны оторвется от реальности как телемарафон - нас будет ждать горе
16:46
Байден утвердил санкции против банков, которые помогают России покупать товары для армии
Все новости...
Реклама: