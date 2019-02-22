Гриценко говорит, что СБУ крышует националистов С14

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Пятница, 22 февраля 2019, 14:09

Кандидат в президенты от "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко утверждает, что имеет подтверждение того, что Служба безопасности покрывает деятельность националистов организации С14.

Об этом он 22 февраля написал в Facebook.

"Проверил через честных офицеров СБУ - правда", - написал Гриценко о связи СБУ и С14.

В частности, по источникам Гриценко, столкновения 9 февраля в здании полиции на Подоле с участием С14 состоялись под покровительством СБУ.

По его словам, руководство СБУ "пошло вразнос - за рамки закона и морали".

"Порошенко не останавливает - он руководит, через начальника личной охраны генерала Федорова. Я уже дал показания в Нацполиции и публично предупредил Авакова, чтобы перекрыл границу и не выпустил преступников из Украины, зарубежных послов, чтобы не впустили их к себе", - написал он.

Также Гриценко утверждает, что предупредил президента Петра Порошенко и генералов "об ответственности перед законом".

"Генералы Юрий Федоров, Виктор Кононенко, Александр Довженко - они провоцируют насилие в стране", - считает кандидат.

Напомним:

  • 9 февраля на Контрактовой площади в Киеве полиция задержала группу молодых людей в том числе с символикой С14, у которых изъяли ножи, газовые баллончики и пистолет. В С14 заявили, что их активисты участвовали в акции "Кто заказал Катю Гандзюк?".
  • Участников акции забрали в Подольское отделение полиции. Вскоре их отпустили, однако молодые люди попытались "штурмом" участка вернуть себе личные вещи, изъятые полицией.
  • Между правоохранителями и молодыми возникли столкновения, правоохранители вытеснили их на улицу.
  • Полицейские применили силу, один из них крикнул "Ложись, бандера!".
  • Следователи начали три уголовных производства по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ч. 1 ст. 341 (захват государственных зданий) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК.
  • 12 февраля Печерский райсуд Киева постановил взять под стражу на 2 месяца полицейского Василия Мельникова, которого подозревают в избиении представителя С14. Мельников вышел под залог, который внес кандидат в президенты Илья Кива.
  • 14 февраля правоохранители объявили подозрение четырем лицам за попытку прорваться в управление полиции Подольского района Киева. Позже их объявили в розыск.

Украинская правда

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Темы: C14 националисты СБУ Гриценко


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