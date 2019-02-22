У раненых украинских моряков до сих пор остаются осколки в теле – адвокат
У каждого из трех раненых украинских пленных моряков остаются осколки в теле, впрочем официальной информации о состоянии их здоровья Россия до сих пор не предоставляет.
Об этом в комментарии "Громадському" заявил адвокат Николай Полозов.
Он отметил, что в выписках, которые стали основанием для перевода раненых в СИЗО "Лефортово", говорится о том, что состояние их здоровья это позволяет.
Также Полозов добавил, что моряка катера "Бердянск" Андрея Артеменко вывозили в больницу без соответствующего согласия, не сообщив о своих действиях.
"Его вывезли из СИЗО в городскую больницу №1 имени Пирогова в Москве, в течение 2-3 часов проводили какие-то медицинские манипуляции с использованием медицинской техники, при этом ему не говорили, что с ним делают. Он не давал согласия на проведение тех или иных процедур, ему не сообщили о результате. Но для галочки теперь омбудсмен Москалькова, российские власти будут заявлять, что вот: мы раненых обследовали", - рассказал Полозов.
Адвокат сообщил, что на подобные "обследования" вывезли и украинского моряка Андрея Эйдера, по Василию Сороке пока информация отсутствует.
По словам защитника, такие действия России не соответствуют требованиям по обеспечению медицинской помощи раненым, а отсутствие официальной информации затрудняет установление диагноза, схемы лечения и реабилитации военнопленных.
"Конечно же нашим адвокатам раненные рассказывают о своем состоянии здоровья: болит рука, нога, у Артеменко падает зрение", - рассказал адвокат.
По словам Полозова, у каждого из трех раненых моряков до сих пор остаются осколки в теле. Впрочем, в СИЗО "Лефортово" медчасти нет, есть только врач, который обслуживает заключенных.
Читайте также:
Пленные моряки: где они сейчас, что их ждет и как Украина будет их освобождать
Напоминаем,
- 25 ноября российские военные у берегов Крыма таранили, обстреляли и захватили украинские катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу", которые направлялись из Одессы в Мариуполь через Керченский пролив.
- После атаки пограничников РФ на украинские военные катера и взятия в плен украинских моряков российские суды в Крыму арестовали 24 украинских военных. Трое из них во время атаки россиян получили ранения.
- Согласно решению "судов", под арестом они будут находиться до 25 января 2019 года.
- Украинским военнослужащим предъявили обвинение по ч. 3 ст. 322 УК России (незаконное пересечение границы), им грозит до 6 лет лишения свободы. Всех украинских военнослужащих отправили в СИЗО "Лефортово" в Москве.
- В ходе допросов украинские военные заявляют следователям ФСБ под протокол, что являются военнопленными.
- Все захваченные Россией украинские моряки заявили следствию, что они военнопленные.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua