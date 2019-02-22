У раненых украинских моряков до сих пор остаются осколки в теле – адвокат

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Пятница, 22 февраля 2019, 17:54

У каждого из трех раненых украинских пленных моряков остаются осколки в теле, впрочем официальной информации о состоянии их здоровья Россия до сих пор не предоставляет.

Об этом в комментарии "Громадському" заявил адвокат Николай Полозов.

Он отметил, что в выписках, которые стали основанием для перевода раненых в СИЗО "Лефортово", говорится о том, что состояние их здоровья это позволяет.

Также Полозов добавил, что моряка катера "Бердянск" Андрея Артеменко вывозили в больницу без соответствующего согласия, не сообщив о своих действиях.

"Его вывезли из СИЗО в городскую больницу №1 имени Пирогова в Москве, в течение 2-3 часов проводили какие-то медицинские манипуляции с использованием медицинской техники, при этом ему не говорили, что с ним делают. Он не давал согласия на проведение тех или иных процедур, ему не сообщили о результате. Но для галочки теперь омбудсмен Москалькова, российские власти будут заявлять, что вот: мы раненых обследовали", - рассказал Полозов.

Адвокат сообщил, что на подобные "обследования" вывезли и украинского моряка Андрея Эйдера, по Василию Сороке пока информация отсутствует.

По словам защитника, такие действия России не соответствуют требованиям по обеспечению медицинской помощи раненым, а отсутствие официальной информации затрудняет установление диагноза, схемы лечения и реабилитации военнопленных.

"Конечно же нашим адвокатам раненные рассказывают о своем состоянии здоровья: болит рука, нога, у Артеменко падает зрение", - рассказал адвокат.

По словам Полозова, у каждого из трех раненых моряков до сих пор остаются осколки в теле. Впрочем, в СИЗО "Лефортово" медчасти нет, есть только врач, который обслуживает заключенных.

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Темы: Керченский пролив моряки Росcия пленные


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