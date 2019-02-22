Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

У раненых украинских моряков до сих пор остаются осколки в теле – адвокат

Пятница, 22 февраля 2019, 16:54

У каждого из трех раненых украинских пленных моряков остаются осколки в теле, впрочем официальной информации о состоянии их здоровья Россия до сих пор не предоставляет.

Об этом в комментарии "Громадському" заявил адвокат Николай Полозов.

Он отметил, что в выписках, которые стали основанием для перевода раненых в СИЗО "Лефортово", говорится о том, что состояние их здоровья это позволяет.

Также Полозов добавил, что моряка катера "Бердянск" Андрея Артеменко вывозили в больницу без соответствующего согласия, не сообщив о своих действиях.

"Его вывезли из СИЗО в городскую больницу №1 имени Пирогова в Москве, в течение 2-3 часов проводили какие-то медицинские манипуляции с использованием медицинской техники, при этом ему не говорили, что с ним делают. Он не давал согласия на проведение тех или иных процедур, ему не сообщили о результате. Но для галочки теперь омбудсмен Москалькова, российские власти будут заявлять, что вот: мы раненых обследовали", - рассказал Полозов.

Адвокат сообщил, что на подобные "обследования" вывезли и украинского моряка Андрея Эйдера, по Василию Сороке пока информация отсутствует.

По словам защитника, такие действия России не соответствуют требованиям по обеспечению медицинской помощи раненым, а отсутствие официальной информации затрудняет установление диагноза, схемы лечения и реабилитации военнопленных.

"Конечно же нашим адвокатам раненные рассказывают о своем состоянии здоровья: болит рука, нога, у Артеменко падает зрение", - рассказал адвокат.

По словам Полозова, у каждого из трех раненых моряков до сих пор остаются осколки в теле. Впрочем, в СИЗО "Лефортово" медчасти нет, есть только врач, который обслуживает заключенных.

Читайте также:

Пленные моряки: где они сейчас, что их ждет и как Украина будет их освобождать

Напоминаем,

Темы: Керченский проливморякиРосcияпленные
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ укрытии одной из школ Киева во время тревоги обвалился потолок и прорвало трубу

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

Все новости...
Керченский пролив
Арбитраж подтвердил юрисдикцию в иске Украины против России из-за захвата моряков
Украина во вторник выступит в Гааге по делу о захвате Россией украинских кораблей и экипажей
Киев уверен, что суд в Гааге признает юрисдикцию в морском деле Украины против РФ
Последние новости
18:02
В рамках программы "еОселя" теперь можно покупать частные дома и таунхаусы
17:52
видеоВ укрытии одной из школ Киева во время тревоги обвалился потолок и прорвало трубу
17:50
В Украине зарегистрировали еще три индустриальных парка: чем будут заниматься
17:45
В правительстве Дании хотят, чтобы украинцы вернулись домой, когда "наступит мир"
17:31
Япония передаст США ракеты для Patriot, необходимые для Украины
17:20
В России действуют лагеря для "лечения" гомосексуальности – WP
17:09
Кличко поручил срочно искать новый состав наблюдательного совета и правления "Киевгорстроя"
17:07
Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник
17:03
В Украине утвердили программу медицинских гарантий-2024: что она предусматривает
16:56
КолонкаДейнега: Если Министерство обороны оторвется от реальности как телемарафон - нас будет ждать горе
Все новости...
Реклама: