Новости дня: избиение догхантера, засекречивание от разведки и новые электоральные рейтинги

Догхантера Святогора избили, "Динамо" будет играть против "Челси", а в разведке засекретили должностные обязанности Семочко — новости, которые были актуальны 22 февраля.

О догхантере Святогоре

Киевского догхантера Алексея Святогора избили — человек, который неоднократно заявлял, что убивает бездомных собак, попал в больницу.

О президентских рейтингах

Владимир Зеленский на несколько процентов опережает Порошенко в электоральном рейтинге — социологи говорят, 20% избирателей еще не знают, за кого отдадут свой голос.

О футболе

Киевское "Динамо" сыграет против лондонского "Челси" в 1/8 финала Лиги Европы — первый матч пройдет в Британии.

О других важных новостях

"В этой неприглядной истории прослеживается и украинский след", — российский МИД заявил, что США собираются купить для оппозиции Венесуэлы крупную партию оружия, использовав для этого украинское предприятие "Антонов".

Служба внешней разведки засекретила информацию о прямых должностных обязанностях заместителя руководителя Сергея Семочко.

Расследователь программы "Схемы" Михаил Ткач обратился в Нацполицию из-за слежения охраны олигарха Ахметова за ним и съемочной группой.

Антикоррупционная прокуратура направила обвинительный акт в отношении министра инфраструктуры Омеляна в суд.