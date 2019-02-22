Новости дня: избиение догхантера, засекречивание от разведки и новые электоральные рейтинги
Догхантера Святогора избили, "Динамо" будет играть против "Челси", а в разведке засекретили должностные обязанности Семочко — новости, которые были актуальны 22 февраля.
О догхантере Святогоре
Киевского догхантера Алексея Святогора избили — человек, который неоднократно заявлял, что убивает бездомных собак, попал в больницу.
О президентских рейтингах
Владимир Зеленский на несколько процентов опережает Порошенко в электоральном рейтинге — социологи говорят, 20% избирателей еще не знают, за кого отдадут свой голос.
О футболе
Киевское "Динамо" сыграет против лондонского "Челси" в 1/8 финала Лиги Европы — первый матч пройдет в Британии.
О других важных новостях
"В этой неприглядной истории прослеживается и украинский след", — российский МИД заявил, что США собираются купить для оппозиции Венесуэлы крупную партию оружия, использовав для этого украинское предприятие "Антонов".
Служба внешней разведки засекретила информацию о прямых должностных обязанностях заместителя руководителя Сергея Семочко.
Расследователь программы "Схемы" Михаил Ткач обратился в Нацполицию из-за слежения охраны олигарха Ахметова за ним и съемочной группой.
Антикоррупционная прокуратура направила обвинительный акт в отношении министра инфраструктуры Омеляна в суд.
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