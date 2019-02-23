Венесуэла разрывает дипломатические отношения с Колумбией из-за гумпомощи
Суббота, 23 февраля 2019, 23:36
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что его правительство разорвало дипломатические отношения с Колумбией и выдворяет некоторых дипломатов этой страны.
Об этом пишет Reuters.
Причиной для такого решения стало то, что Колумбия оказала содействие оппозиции в доставке гуманитарной помощи в Венесуэлу.
"Терпение исчерпано, я не могу это больше терпеть, мы не можем мириться с тем, что колумбийская территория используется для нападений на Венесуэлу. По этой причине я решил разорвать все политические и дипломатические отношения с фашистским правительством Колумбии", - заявил Мадуро.
Послу Колумбии и консульскому персоналу придется покинуть Венесуэлу в течение 24 часов.
Напомним:
- 23 января спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным исполняющим обязанности президента страны перед тысячами демонстрантов.
- Президент США Дональд Трамп поддержал его.
- После этого Мадуро заявил, что страна разрывает дипломатические отношения с США. Гуайдо же заявил, что страна сохраняет дипломатические отношения со всеми государствами.
- Евросоюз, Канада и ряд других стран выразили поддержку парламенту Венесуэлы во главе с лидером оппозиции Хуаном Гуайдо.
- МИД России обвинил Вашингтон в попытке "провернуть в Венесуэле апробированные сценарии смены неугодных правительств" и не исключил вооруженное вмешательство извне.
- Позже Reuters со ссылкой на свои источники сообщил, что на фоне протестов в Венесуэле в страну прибыли российские наемники из "ЧВК Вагнер" для охраны президента Николаса Мадуро.
- Европейский союз призвал как можно быстрее провести досрочные выборы в Венесуэле, в ином случае намерен признать лидера оппозиции Хуана Гуайдо в качестве руководителя страны.
- Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса на заседании ООН отверг это требование.
- Мадуро отклонил ультиматум ЕС по организации новых выборов в течение 8 дней.
- Военный атташе Венесуэлы в США Хосе Луис Сильва заявил о признании Хуана Гуаидо президентом страны.
- В Государственном департаменте США в связи с кризисом в Венесуэле создали должность специального представителя по вопросам этой страны. Эту должность занял Эллиот Абрамс.