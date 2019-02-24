Венесуэла разрывает дипломатические отношения с Колумбией из-за гумпомощи

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Воскресенье, 24 февраля 2019, 00:36

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что его правительство разорвало дипломатические отношения с Колумбией и выдворяет некоторых дипломатов этой страны.

Об этом пишет Reuters.

Причиной для такого решения стало то, что  Колумбия оказала содействие оппозиции в доставке гуманитарной помощи в Венесуэлу.

"Терпение исчерпано, я не могу это больше терпеть, мы не можем мириться с тем, что колумбийская территория используется для нападений на Венесуэлу. По этой причине я решил разорвать все политические и дипломатические отношения с фашистским правительством Колумбии", - заявил Мадуро.

Послу Колумбии и консульскому персоналу придется покинуть Венесуэлу в течение 24 часов.

Напомним:

  • 23 января спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным исполняющим обязанности президента страны перед тысячами демонстрантов.
  • Президент США Дональд Трамп поддержал его.
  • После этого Мадуро заявил, что страна разрывает дипломатические отношения с США. Гуайдо же заявил, что страна сохраняет дипломатические отношения со всеми государствами.
  • Евросоюз, Канада и ряд других стран выразили поддержку парламенту Венесуэлы во главе с лидером оппозиции Хуаном Гуайдо.
  • МИД России обвинил Вашингтон в попытке "провернуть в Венесуэле апробированные сценарии смены неугодных правительств" и не исключил вооруженное вмешательство извне.
  • Позже Reuters со ссылкой на свои источники сообщил, что на фоне протестов в Венесуэле в страну прибыли российские наемники из "ЧВК Вагнер" для охраны президента Николаса Мадуро.
  • Европейский союз призвал как можно быстрее провести досрочные выборы в Венесуэле, в ином случае намерен признать лидера оппозиции Хуана Гуайдо в качестве руководителя страны.
  • Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса на заседании ООН отверг это требование.
  • Мадуро отклонил ультиматум ЕС по организации новых выборов в течение 8 дней.
  • Военный атташе Венесуэлы в США Хосе Луис Сильва заявил о признании Хуана Гуаидо президентом страны.
  • В Государственном департаменте США в связи с кризисом в Венесуэле создали должность специального представителя по вопросам этой страны. Эту должность занял Эллиот Абрамс.

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Темы: Венесуэла


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