Венесуэла разрывает дипломатические отношения с Колумбией из-за гумпомощи

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что его правительство разорвало дипломатические отношения с Колумбией и выдворяет некоторых дипломатов этой страны.

Об этом пишет Reuters.

Причиной для такого решения стало то, что Колумбия оказала содействие оппозиции в доставке гуманитарной помощи в Венесуэлу.

"Терпение исчерпано, я не могу это больше терпеть, мы не можем мириться с тем, что колумбийская территория используется для нападений на Венесуэлу. По этой причине я решил разорвать все политические и дипломатические отношения с фашистским правительством Колумбии", - заявил Мадуро.

Послу Колумбии и консульскому персоналу придется покинуть Венесуэлу в течение 24 часов.

Напомним: