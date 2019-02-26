ЦИК не позволила Гриценко проверять Госреестр избирателей за своими пределами
Центральная избирательная комиссия выполнила решение Верховного суда и рассмотрела заявление кандидата в президенты Анатолия Гриценко о доступе к Государственному реестру избирателей, но уже во второй раз отказала ему в ознакомлении с электронной версией Госреестра за пределами ЦИК.
Об этом сообщил представитель Гриценко в ЦИК Руслан Чернолуцкий, передает "Интерфакс-Украина".
"Рассмотрели наше заявление, которое обязал рассмотреть Верховный Суд. Но, как и прогнозировалось, комиссия отказала в удовлетворении предложения Гриценко, который предлагал предоставить ему возможность ознакомиться с электронной версией Государственного реестра избирателей за пределами здания ЦИК", - рассказал Чернолуцкий.
Он отметил, что само постановление ЦИК от 26 марта 2014 года отныне будет обжаловано в административном суде.
"Перед тем, как идти в общем порядке в Окружной административный суд Киева, мы решили все-таки предоставить ЦИК возможность добровольно изменить этот пункт. Поскольку там отказали, то будет реализовано право обращения со стороны Гриценко о признании пункта 3.5 постановления незаконным и таким, что противоречит закону о выборах президента", - сказал Чернолуцкий.
В пресс-службе ЦИК сообщили, что на заседании во вторник, 26 февраля, комиссия повторно отказала Гриценко в удовлетворении этого заявления, поскольку не видит правовых оснований для внесения изменений в Порядок передачи электронной копии базы данных Государственного реестра избирателей фракциям Верховной Рады или кандидатам в президенты.
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Напомним:
- 31 января кандидат в президенты, лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко подал в суд на Центральную избирательную комиссию, которая не дала ему возможности удаленно работать с Госреестром избирателей.
- 4 февраля суд отказал Гриценко в иске против ЦИК, 7 февраля он подал апелляцию в Верховный суд на данное решение суда.
- Верховный суд обязал Центризбирком рассмотреть заявление Анатолия Гриценко о внесении изменений в постановление ЦИК о доступе в Государственный реестр избирателей.
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