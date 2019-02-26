ЦИК не позволила Гриценко проверять Госреестр избирателей за своими пределами

Центральная избирательная комиссия выполнила решение Верховного суда и рассмотрела заявление кандидата в президенты Анатолия Гриценко о доступе к Государственному реестру избирателей, но уже во второй раз отказала ему в ознакомлении с электронной версией Госреестра за пределами ЦИК.

Об этом сообщил представитель Гриценко в ЦИК Руслан Чернолуцкий, передает "Интерфакс-Украина".

"Рассмотрели наше заявление, которое обязал рассмотреть Верховный Суд. Но, как и прогнозировалось, комиссия отказала в удовлетворении предложения Гриценко, который предлагал предоставить ему возможность ознакомиться с электронной версией Государственного реестра избирателей за пределами здания ЦИК", - рассказал Чернолуцкий.

Он отметил, что само постановление ЦИК от 26 марта 2014 года отныне будет обжаловано в административном суде.

"Перед тем, как идти в общем порядке в Окружной административный суд Киева, мы решили все-таки предоставить ЦИК возможность добровольно изменить этот пункт. Поскольку там отказали, то будет реализовано право обращения со стороны Гриценко о признании пункта 3.5 постановления незаконным и таким, что противоречит закону о выборах президента", - сказал Чернолуцкий.

В пресс-службе ЦИК сообщили, что на заседании во вторник, 26 февраля, комиссия повторно отказала Гриценко в удовлетворении этого заявления, поскольку не видит правовых оснований для внесения изменений в Порядок передачи электронной копии базы данных Государственного реестра избирателей фракциям Верховной Рады или кандидатам в президенты.

Читайте также:

Почти единый кандидат. Как Гриценко выдвинули в президенты без Садового и Вакарчука

Выборы президента Украины 2019: цифры, даты и кандидаты

Напомним: