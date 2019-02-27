НОТУ обнародовала часть договора с участником Евровидения

В Национальной общественной телерадиокомпании Украины заявили, что не могут полностью обнародовать договор, поскольку он является конфиденциальным документом, но из-за общественного резонанса считают нужным опубликовать отдельные его пункты, непосредственно касающиеся обязанностей участника.

Об этом говорится на сайте общественного вещателя.

В НОТУ обратили внимание на то, что договор между телерадиокомпанией и участником Евровидения заключаются ежегодно.

"Подавляющее большинство всех условий договора предусмотрено и основано на правилах владельца и организатора конкурса Европейской Союза вещателей, то есть Общественный вещатель (Национальная общественная телерадиокомпания Украины) не устанавливает правила Евровидения самостоятельно и в любое время подотчетна по выполнению правил конкурса Европейскому Союзу вещателей", - говорится в заявлении.

В телерадиокомпании отметили, что из-за конфиденциальности не передают договор заранее всем участникам Национального отбора, поскольку он подписывается только с победителем.

Так, один из пунктов документа - не допускать во время пребывания на сцене и во время видеосъемки любых высказываний, жестов и других действий, не предусмотренных сценарием.

В НОТУ объяснили, что при планировании выступлений организатор шоу требует детального сценария номера каждого исполнителя для планирования съемки, работы режиссеров, художников по свету, планирования всех спецэффектов, раскадровок при съемке и обеспечения хорошей телевизионной картинки.

"Например,"Запрет шпагата", фигурирующий в публикациях певицы Maruv - не более чем эмоциональное трактовка типичного требования Европейского Союза вещателей: предварительно согласовать содержание номера, план выступления, движений на сцене артиста. Это нормальная практика, по тем же условиям на Евровидении выступают все артисты из всех стран", - заявили в компании.

Второй пункт - участвовать в репетициях, съемках, телевизионных, радиопрограммах, промо-турах, пресс-конференциях, интервью и других мероприятиях, определенных организатором.

По данным общественного вещателя, график международного конкурса охватывает ряд мероприятий, которые посещает пресса и фанаты конкурса, в частности, пресс-конференция после первой репетиции на сцене Евровидения, интервью с представителями иностранных СМИ, церемония красной дорожки, открытие Евровидения и тому подобное.

Там добавили, что участие в этих мероприятиях обязательно и необходимо не только организаторам конкурса, но и самому участнику, поскольку таким образом он может заявить о себе в мире.

Третий пункт - не проводить пресс-конференций и не давать интервью по подготовке и проведению Евровидения без предварительного согласования.

Отмечается, что этот пункт договора означает, что у артиста будет собственный пресс-секретарь, который организовывает всю коммуникацию с журналистами, чтобы артист смог сформировать себе наилучший имидж в средствах массовой информации.

"Кроме того, международный конкурс "Евровидение" имеет собственный план коммуникации, за который отвечает международная пиар-команда в составе представителей нынешней страны-организатора и Европейской Союза вещателей. Все публичные заявления о ходе подготовки к конкурсу и о самом конкурсе осуществляются этой командой по плану, а участники конкурса действуют по согласованию с ними, ведь это большая международная информационная кампания", - рассказали в НОТУ.

Четвертый пункт - не допускать каких-либо действий, высказываний или проявлений, которые могут иметь политический смысл или могут быть использованы в политическом аспекте.

Сообщается, что по правилам Европейской Союза вещателей конкурс Евровидение - аполитичный и имеет целью консолидировать международное сообщество, объединять искусством, а не сеять раздор за политических разногласий.

"Этот пункт договора лишь еще раз акцентирует внимание участника на правилах Европейской Союза вещателей. В публичной части правил, опубликованных ЕСВ на официальном сайте Евровидения, об этом говорится, в частности, в пункте 2.6., где сказано: "Песенный конкурс Евровидение является неполитической событием", - заявили в Нацтелекомпании.

Пятый пункт - не допускать высказываний, которые могут ставить под сомнение вопрос территориальной целостности и обеспечения безопасности Украины.

"Правила Европейской Союза вещателей такой обязанности не предусматривают, его украинский Общественный вещатель добавил к договору по собственной инициативе. Считаем этот пункт принципиальным и очень важным, ведь представитель Украины на Евровидении - это не просто исполнитель, но и представитель нашей страны на международной арене", - заявили в НОТУ

Там отметили, что такой представитель не имеет права наносить вред интересам государства Украина.

Шестой пункт - не гастролировать на территории Российской Федерации в период с даты подписания договора и еще 3 месяца после завершения конкурса.

Отмечается, что это собственное условие Общественного, которое не предусмотрено Европейской Союзом вещателей, однако в этом году вошло в договор.

"Сейчас законодательство Украины таких ограничений на гастроли в государстве-агрессоре не предусматривает, но Общественное считает, что такое условие нужна, ведь есть значительные риски политизации действий участника", - сообщили в телекомпании.

Там предполагают, что любые высказывания и публичные действия артиста, включая концерты, могут быть использованы государством-агрессором с целью пропаганды и эскалации агрессии.

"Общественное не может не считаться с этим фактом, как и не может не принимать соответствующие меры, предусмотрев обязательства в договоре", - говорится в сообщении.

В НОТУ отметили, что договор не предусматривает, а во время переговоров Общественный вещатель не озвучивал никаких требований относительно политических предпочтений певицы или поддержки отдельных политиков.

При этом там добавили, что правилами ЕСМ прямо запрещено использовать Евровидение для промотирования любых политических взглядов.

Седьмой пункт - подготовить необходимые документы для въезда на территорию страны проведения Евровидения.

Отмечается, что к этому пункту входит оформление загранпаспорта, необходимые разрешительные документы, например, для перевозки каких-то объектов или ценностей.

Восьмой пункт - нести самостоятельно все расходы, связанные с участием в Евровидении.

Согласно этому пункту, участник самостоятельно платит деньги за свое проживание в отеле, перелет в страну проведения конкурса и средства, необходимые для организации его выступления.

Девятый пункт - передать отдельные права интеллектуальной собственности на конкурсное сочинение и права на материалы, используемые в связи с Евровидением.

Сообщается, что это стандартное требование Европейской Союза вещателей, которое должны выполнить все участники Евровидения.

Десятый пункт - оплатить штраф в случае нарушения обязательств или нанесения ущерба.

По данным НОТУ, в случае нарушения договора на участника налагается штраф в размере 2 миллиона гривен или обязанность возместить причиненный ущерб.

"Мы осознаем, что правила, невыполнение которых не предусматривает никаких санкций, обычно не работают, поэтому условие штрафа необходимо, чтобы участник не нарушал условий договора", - говорится в заявлении Общественного вещателя.

Там добавили, что такая компенсация является адекватной и приемлемой, ведь за нарушение правил Евровидения перед Европейской Союзом вещателей потом отвечать именно НСТУ и эта ответственность также измеряться штрафами.

Напомним: