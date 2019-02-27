НОТУ больше не ведет переговоры с претендентами на Евровидение

Сейчас Национальная общественная телерадиокомпания Украины не ведет переговоры с музыкантами об участие на международном песенном конкурсе "Евровидение".

Об этом 27 февраля заявила PR-директор НОТУ Виктория Сидоренко, пишет "Радио Свобода".

"На данный момент ни с кем новым мы переговоров пока не ведем. Мы рассматриваем все варианты дальнейшего развития этой ситуации, проводим консультации", - сказала Сидоренко.

"Когда Maruv не согласилась подписать договор, мы предложили такой договор участникам, которые заняли второе и третье место, соответственно", - добавила она.

Сидоренко отметила, что Freedom Jazz и Kazka получили предложение телефоном и отказались от участия в конкурсе, подробно не знакомясь с договором.

Она также сказала, что опасается, что другие музыканты также бы отказывались, "поскольку имеют гастроли в РФ", а Евровидения привлекает к этому внимание.

Группа Brunettes shoot Blondes, которая заняла 4-е место в финале Нацотбора на Евровидение, решила заранее отказаться от участия в конкурсе, хотя НОТУ им не предлагала.

По словам Сидоренко, НОТУ должен назвать участника от Украины в первую неделю марта.

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