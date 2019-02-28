СМИ: Из ЦБ Венесуэлы вывезли 8 тонн золота
Как миниму 8 тонн золота было изъято из хранилищ венесуэльского Центрального банка на прошлой неделе.
Об этом, ссылаясь на оппозиционного законодателя и три правительственных источника, пишет Reuters.
По словам законодателя Анхеля Альварадо и источников, золото было вывезено грузовиками между средой и пятницей на прошлой неделе, когда в банке не было постоянных охранников.
"Они планируют продавать его за границей нелегально", - сказал Альварадо в интервью.
Альварадо и источники в правительстве, которые говорили на условиях анонимности, не сказали, куда центральный банк отправил золото. По их словам это произошло, когда глава центрального банка Каликсто Ортега находился за границей.
В 2018 году 23 тонны золота были перевезены из Венесуэлы в Стамбул самолетом, согласно источникам и данным правительства Турции.
Центральный банк Венесуэлы купил часть этого золота в примитивных золотодобывающих лагерях на юге страны и экспортировал его в Турцию и другие страны для финансирования закупок основных продовольственных товаров, утверждают более 30 человек, осведомленных об этих операциях.
Согласно данным банка, в 2018 году из хранилищ центрального банка было изъято около 20 тонн золотого запаса, осталось 140 тонн, что является самым низким показателем за последние 75 лет.
1 февраля инвестиционная фирма Noor Capital (ОАЭ) заявила, что 21 января она купила 3 тонны золота у центрального банка Венесуэлы и не будет покупать больше, пока ситуация в Венесуэле не стабилизируется. Noor Capital заявила, что ее покупка соответствовала "действующим международным стандартам и законам" на тот момент.
Правительство Мадуро пытается вернуть около 31 тонну золота из хранилищ Банка Англии, опасаясь, что оно может быть заморожено в результате действием международных санкций против Венесуэлы.
Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаза заявил в среду на заседании ООН в Женеве, что Банк Англии заблокировал активы правительства.
Правительство Мадуро прибегло к распродаже золота после падения добычи нефти. Экономический коллапс и ужесточение санкций ударили по государственным доходам и затруднили доступ страны к кредитам.
Соединенные Штаты, которые поддерживают попытку лидера оппозиции Хуана Гуайдо вынудить Мадуро уйти в отставку и назначить новые выборы, предупредили банкиров и торговцев не заключать сделок о покупке или продаже венесуэльского золота.
Центральный банк Венесуэлы не ответил на запросы агентства о комментариях.
Напомним:
- Представители режима президента Венесуэлы Николаса Мадуро на встрече с топ-менеджментом около 50 компаний, торгующих товарами широкого потребления, поручили им открыть иностранные счета в странах, которые поддержали Мадуро, - РФ, Турции, Китае и Индии.
- Ранее агентство Reuters сообщило, что компания PDVSA разослала своим клиентам уведомление о том, что выручка от продаж будет должна начисляться на счет, который она открыла в российском "Газпромбанке".
- В российском "Газпромбанке" опровергли информацию, что венесуэльская государственная нефтяная компания PDVSA открыла в банке новые счета.
- 28 января США ввели санкции против нефтяного сектора Венесуэлы с целью заблокировать получение доходов от продаж нефти администрацией президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
- Условием продолжения работы компаний является перечисление средств на счета, заблокированные для режима Мадуро.
- В прошлом месяце несколько стран во главе с Соединенными Штатами признали временным президентом страны Хуана Гуайдо, президента Национального собрания Венесуэлы.
- В ответ Мадуро, которого США объявили нелегитимным, заявил, что разрывает дипломатические отношения с Соединенными Штатами, и приказал американским дипломатам покинуть страну в течение 72 часов. Он также приказал венесуэльским дипломатам покинуть США.
- Позже министерство иностранных дел Венесуэлы опубликовало заявление о прекращении этих выдворений и предложило провести переговоры с США.
- Европейский парламент признал Хуана Гуайдо законным временным президентом Венесуэлы в соответствии с Конституцией страны.
- ЕС призвал как можно скорее провести досрочные выборы в Венесуэле, в противном случае пообещал признать лидера оппозиции в качестве руководителя страны.
- Мадуро категорически отклонил призыв европейских стран назначить досрочные выборы президента, после того, как лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временным лидером страны.
- Мадуро заявил, что не исключает, что в результате политического кризиса в Венесуэле вспыхнет гражданская война.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua