СМИ: Из ЦБ Венесуэлы вывезли 8 тонн золота

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Четверг, 28 февраля 2019, 06:14

Как миниму 8 тонн золота было изъято из хранилищ венесуэльского Центрального банка на прошлой неделе.

Об этом, ссылаясь на  оппозиционного законодателя и три правительственных источника, пишет Reuters.

По словам законодателя Анхеля Альварадо и источников, золото было вывезено грузовиками между средой и пятницей на прошлой неделе, когда в банке не было постоянных охранников.

"Они планируют продавать его за границей нелегально", - сказал Альварадо в интервью.

Альварадо и источники в правительстве, которые говорили на условиях анонимности, не сказали, куда центральный банк отправил золото. По их словам это произошло, когда глава центрального банка Каликсто Ортега находился за границей.

В 2018 году 23 тонны золота были перевезены из Венесуэлы в Стамбул самолетом, согласно источникам и данным правительства Турции.

Центральный банк Венесуэлы купил часть этого золота в примитивных золотодобывающих лагерях на юге страны и экспортировал его в Турцию и другие страны для финансирования закупок основных продовольственных товаров, утверждают более 30 человек, осведомленных об этих операциях.

Согласно данным банка, в 2018 году из хранилищ центрального банка было изъято около 20 тонн золотого запаса, осталось 140 тонн, что является самым низким показателем за последние 75 лет.

1 февраля инвестиционная фирма Noor Capital (ОАЭ) заявила, что 21 января она купила 3 ​​тонны золота у центрального банка Венесуэлы и не будет покупать больше, пока ситуация в Венесуэле не стабилизируется. Noor Capital заявила, что ее покупка соответствовала "действующим международным стандартам и законам" на тот момент.

Правительство Мадуро пытается вернуть около 31 тонну золота из хранилищ Банка Англии, опасаясь, что оно может быть заморожено в результате действием международных санкций против Венесуэлы.

Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаза заявил в среду на заседании ООН в Женеве, что Банк Англии заблокировал активы правительства.

Правительство Мадуро прибегло к распродаже золота после падения добычи нефти.  Экономический коллапс и ужесточение санкций ударили по государственным доходам и затруднили доступ страны к кредитам.

Соединенные Штаты, которые поддерживают попытку лидера оппозиции Хуана Гуайдо вынудить Мадуро уйти в отставку и назначить новые выборы, предупредили банкиров и торговцев не заключать сделок о покупке или продаже венесуэльского золота.

Центральный банк Венесуэлы не ответил на запросы агентства о комментариях.

Напомним:

  • Представители режима президента Венесуэлы Николаса Мадуро на встрече с топ-менеджментом около 50 компаний, торгующих товарами широкого потребления, поручили им открыть иностранные счета в странах, которые поддержали Мадуро, - РФ, Турции, Китае и Индии.
  • Ранее агентство Reuters сообщило, что компания PDVSA разослала своим клиентам уведомление о том, что выручка от продаж будет должна начисляться на счет, который она открыла в российском "Газпромбанке".
  • В российском "Газпромбанке" опровергли информацию, что венесуэльская государственная нефтяная компания PDVSA открыла в банке новые счета.
  • 28 января США ввели санкции против нефтяного сектора Венесуэлы с целью заблокировать получение доходов от продаж нефти администрацией президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
  • Условием продолжения работы компаний является перечисление средств на счета, заблокированные для режима Мадуро.
  • В прошлом месяце несколько стран во главе с Соединенными Штатами признали временным президентом страны Хуана Гуайдо, президента Национального собрания Венесуэлы.
  • В ответ Мадуро, которого США объявили нелегитимным, заявил, что разрывает дипломатические отношения с Соединенными Штатами, и приказал американским дипломатам покинуть страну в течение 72 часов. Он также приказал венесуэльским дипломатам покинуть США.
  • Позже министерство иностранных дел Венесуэлы опубликовало заявление о прекращении этих выдворений и предложило провести переговоры с США.
  • Европейский парламент признал Хуана Гуайдо законным временным президентом Венесуэлы в соответствии с Конституцией страны.
  • ЕС призвал как можно скорее провести досрочные выборы в Венесуэле, в противном случае пообещал признать лидера оппозиции в качестве руководителя страны.
  • Мадуро категорически отклонил призыв европейских стран назначить досрочные выборы президента, после того, как лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временным лидером страны.
  • Мадуро заявил, что не исключает, что в результате политического кризиса в Венесуэле вспыхнет гражданская война.

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Темы: Венесуэла


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