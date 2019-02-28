СМИ: Из ЦБ Венесуэлы вывезли 8 тонн золота

Как миниму 8 тонн золота было изъято из хранилищ венесуэльского Центрального банка на прошлой неделе.

Об этом, ссылаясь на оппозиционного законодателя и три правительственных источника, пишет Reuters.

По словам законодателя Анхеля Альварадо и источников, золото было вывезено грузовиками между средой и пятницей на прошлой неделе, когда в банке не было постоянных охранников.

"Они планируют продавать его за границей нелегально", - сказал Альварадо в интервью.

Альварадо и источники в правительстве, которые говорили на условиях анонимности, не сказали, куда центральный банк отправил золото. По их словам это произошло, когда глава центрального банка Каликсто Ортега находился за границей.

В 2018 году 23 тонны золота были перевезены из Венесуэлы в Стамбул самолетом, согласно источникам и данным правительства Турции.

Центральный банк Венесуэлы купил часть этого золота в примитивных золотодобывающих лагерях на юге страны и экспортировал его в Турцию и другие страны для финансирования закупок основных продовольственных товаров, утверждают более 30 человек, осведомленных об этих операциях.

Согласно данным банка, в 2018 году из хранилищ центрального банка было изъято около 20 тонн золотого запаса, осталось 140 тонн, что является самым низким показателем за последние 75 лет.

1 февраля инвестиционная фирма Noor Capital (ОАЭ) заявила, что 21 января она купила 3 ​​тонны золота у центрального банка Венесуэлы и не будет покупать больше, пока ситуация в Венесуэле не стабилизируется. Noor Capital заявила, что ее покупка соответствовала "действующим международным стандартам и законам" на тот момент.

Правительство Мадуро пытается вернуть около 31 тонну золота из хранилищ Банка Англии, опасаясь, что оно может быть заморожено в результате действием международных санкций против Венесуэлы.

Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаза заявил в среду на заседании ООН в Женеве, что Банк Англии заблокировал активы правительства.

Правительство Мадуро прибегло к распродаже золота после падения добычи нефти. Экономический коллапс и ужесточение санкций ударили по государственным доходам и затруднили доступ страны к кредитам.

Соединенные Штаты, которые поддерживают попытку лидера оппозиции Хуана Гуайдо вынудить Мадуро уйти в отставку и назначить новые выборы, предупредили банкиров и торговцев не заключать сделок о покупке или продаже венесуэльского золота.

Центральный банк Венесуэлы не ответил на запросы агентства о комментариях.

Напомним: