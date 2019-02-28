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Холодницкий объяснил, как будут закрывать дела против чиновников из-за решения КС

Четверг, 28 февраля 2019, 10:14

Уголовные дела по статье о незаконном обогащении должны быть закрыты постановлением суда или прокурора в связи с отменой соответствующей статьи Конституционным судом.

Об этом заявил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий, сообщает "Укринформ".

По его словам, речь идет об около 70 делах.

"Сейчас изучаем ЕРДР, чтобы назвать точное количество всех производств... По моей информации, есть около 70 дел, которые должны быть закрыты", - сказал он.

Холодницкий объяснил: если уголовное дело находится на стадии следствия, то должно быть закрыто постановлением следователя или прокурора.

А когда обвинительный акт уже в суде, то согласно УПК, соответствующее решение принимает судья.

По мнению руководителя САП, решение Конституционного суда о признании неконституционной ст. 368-2 УК – это "удар по реформам". 

"Учитывая, что некоторые депутаты комментируют как несовершенный закон, который сами же принимали, то все эти три года антикоррупционные органы все правильно делали. Это лишнее тому подтверждение", - сказал Холодницкий.

Он добавил, что, тем не менее, работа бюро и прокуратуры продолжается.

"Кроме "незаконного обогащения", есть еще "присвоение", "недекларирование", "взятки". Контора не закрывается, пусть не радуются наши оппоненты, что им все удалось", - подытожил Холодницкий.

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Напомним:

  • 26 февраля Конституционный суд признал неконституционной статью 368-2 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание для чиновников за незаконное обогащение.
  • Суд решил, что положения статьи не соответствуют принципам верховенства права и презумпции невиновности. В частности, статья о незаконном обогащении якобы обязывает самого подозреваемого доказать законность его состояния.
  • Уголовную ответственность за незаконное обогащение ввели в 2015 году.
  • Это было одним из требований ЕС во исполнение Плана действий по визовой либерализации, а также одним из обязательств Украины перед МВФ, закрепленным меморандумом.
  • НАБУ расследует 50 уголовных производств по статье 368-2. Самое тяжкое предусмотренное наказание – лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.
  • Подозрения по этой статье сообщили экс-исполняющему обязанности председателя Государственной фискальной службы Мирославу Продану, министру инфраструктуры Владимиру Омеляну, экс-чиновнику Генпрокуратуры Дмитрию Сусу, экс-военному прокурору сил АТО Константину Кулику.
  • Президент Петр Порошенко заявил, что понимает людей, осуждающих решение КСУ об отмене статьи Уголовного кодекса о незаконном обогащении, и пообещал разработать новую – такую, что "комар носа не подточит".

Темы: ХолодницкийКС
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