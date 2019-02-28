Холодницкий объяснил, как будут закрывать дела против чиновников из-за решения КС

Уголовные дела по статье о незаконном обогащении должны быть закрыты постановлением суда или прокурора в связи с отменой соответствующей статьи Конституционным судом.

Об этом заявил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий, сообщает "Укринформ".

По его словам, речь идет об около 70 делах.

"Сейчас изучаем ЕРДР, чтобы назвать точное количество всех производств... По моей информации, есть около 70 дел, которые должны быть закрыты", - сказал он.

Холодницкий объяснил: если уголовное дело находится на стадии следствия, то должно быть закрыто постановлением следователя или прокурора.

А когда обвинительный акт уже в суде, то согласно УПК, соответствующее решение принимает судья.

По мнению руководителя САП, решение Конституционного суда о признании неконституционной ст. 368-2 УК – это "удар по реформам".

"Учитывая, что некоторые депутаты комментируют как несовершенный закон, который сами же принимали, то все эти три года антикоррупционные органы все правильно делали. Это лишнее тому подтверждение", - сказал Холодницкий.

Он добавил, что, тем не менее, работа бюро и прокуратуры продолжается.

"Кроме "незаконного обогащения", есть еще "присвоение", "недекларирование", "взятки". Контора не закрывается, пусть не радуются наши оппоненты, что им все удалось", - подытожил Холодницкий.

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Напомним: