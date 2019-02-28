Гриценко кроме Садового планирует встречу и с Тимошенко – источники

В четверг, 28 февраля, кандидат в президенты, лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко проведет переговоры с другим кандидатом и лидером партии "Самопомощь" Андреем Садовым относительно их объединения на президентских выборах, а также встретится с Юлией Тимошенко.

Об этом сообщают источники "Украинской правды".

По данным УП, Садовый может снять свою кандидатуру в обмен на то, что Гриценко согласится идти на выборы полностью на базе "Самопомощи".

Кроме того, в четверг у Гриценко планируется еще одна встреча с другим кандидатом в президенты - Юлией Тимошенко.

На ней лидер "Батькивщины" и Гриценко должны договориться о "правилах игры", чтобы не воевать друг с другом.

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