Гриценко кроме Садового планирует встречу и с Тимошенко – источники
В четверг, 28 февраля, кандидат в президенты, лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко проведет переговоры с другим кандидатом и лидером партии "Самопомощь" Андреем Садовым относительно их объединения на президентских выборах, а также встретится с Юлией Тимошенко.
Об этом сообщают источники "Украинской правды".
По данным УП, Садовый может снять свою кандидатуру в обмен на то, что Гриценко согласится идти на выборы полностью на базе "Самопомощи".
Кроме того, в четверг у Гриценко планируется еще одна встреча с другим кандидатом в президенты - Юлией Тимошенко.
На ней лидер "Батькивщины" и Гриценко должны договориться о "правилах игры", чтобы не воевать друг с другом.
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Напомним:
- Утром, 28 февраля, лидер партии "Самопомощь", кандидат в президенты Андрей Садовый заявил, что последние данные социальных опросов станут решающими для решения вопроса относительно единого кандидата от демократических сил на президентских выборах.
- Кандидат в президенты Анатолий Гриценко заявил, что постоянно общается с Андреем Садовым относительно возможного объединения накануне выборов и не имеют конфликтов между собой.
- По его словам, результат переговоров должен быть до 7 марта.
- Ранее кандидат в президенты, лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко призвал к объединению других потенциальных кандидатов Святослава Вакарчука, Андрея Садового, Романа Бессмертного, Николая Катеринчука, Николая Томенко, партию "Сила людей".
- Сообщалось также, что внефракционный нардеп, лидер общественного союза "Гражданское движение Хвыля" Виктор Чумак поддержал Анатолия Гриценко, как кандидата в президенты.
- Лидер партии "Самопомич" Андрей Садовый заявил, что не планирует перед президентскими выборами объединяться с другими демократическими силами.
- Согласно последним данным соцопросов, если Анатолий Гриценко выйдет во второй тур, то имеет шанс победить Юлию Тимошенко и Петра Порошенко.
- Также на вопрос, если бы Садовый и Гриценко объединились, то как бы проголосовали, то Гриценко готовы были отдать свои голоса 15,6% респондентов.
- Сейчас за Садового готовы проголосовать 4% - опрошенных, а за Гриценко - 8,8%.
- На вопрос, кто должен быть единым кандидатом, 23% респондентов считают, что Гриценко, а 14,5% - Садовый.
- При этом 50,9% опрошенных полагают, что демократической оппозиции следует объединиться и выдвинуть единого кандидата на президентские выборы.
- Как сообщалось, существует соглашение, где прописано, что "Самопомощь" и ДемАльянс обязуются поддержать единого кандидата в президенты от демократических сил. Они должны повести социсследования, к которым не будет подозрений. И если у Садового меньше шансов - он снимается в пользу более сильного кандидата, то есть Гриценко.
- Сняться с выборов можно до 7 марта.
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