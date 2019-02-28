ГБР обязали открыть дело против Луценко

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Четверг, 28 февраля 2019, 11:43

Печерский райсуд Киева обязал Государственное бюро расследований открыть производство в отношении генпрокурора Юрия Луценко за разглашение им данных досудебного расследования по делу об убийстве Екатерины Гандзюк.

Об этом говорится в постановлении суда от 28 февраля, сообщает адвокат Маси Найем в Facebook.

"Через 24 часа ГБР обязано предоставить выписку из ЕРДР", - написал он. 

 

Найем напомнил, что 27 декабря 2018 года подал в ГБР заявление о совершении Луценко преступления, предусмотренного ч. 2 статьи 387 УК (разглашение данных досудебного расследования).

Но ГБР отказалось регистрировать уголовное производство, поэтому юрист обратился с иском в суд. 

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Напомним: 

  • 3 декабря 2018 года генпрокурор Юрий Луценко заявил, что заказчики, организаторы и исполнители убийства Екатерины Гандзюк установлены.
  • 4 декабря правоохранители объявили подозрение в организации нападения на Гандзюк гражданину по фамилии Левин.
  • Нардеп Мустафа Найем позже сообщил, что новый подозреваемый Алексей Левин (настоящая фамилия – Москаленко, 41 год) является помощником депутата Херсонского облсовета Николая Ставицкого, а сейчас находится в Доминикане.
  • В январе СБУ объявила в розыск подозреваемого в организации убийства Гандзюк Алексея Левина (Москаленко).
  • 31 июля 2018 года в Херсоне у подъезда мужчина вылил на Катерину Гандзюк кислоту. Она попала в реанимационное отделение с сильными ожогами.
  • 4 ноября 2018 года Екатерина Гандзюк умерла в больнице после многих операций.

Украинская правда

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Темы: нападение на Гандзюк Луценко ГБР


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