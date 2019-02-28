ГБР обязали открыть дело против Луценко

Печерский райсуд Киева обязал Государственное бюро расследований открыть производство в отношении генпрокурора Юрия Луценко за разглашение им данных досудебного расследования по делу об убийстве Екатерины Гандзюк.

Об этом говорится в постановлении суда от 28 февраля, сообщает адвокат Маси Найем в Facebook.

"Через 24 часа ГБР обязано предоставить выписку из ЕРДР", - написал он.

Найем напомнил, что 27 декабря 2018 года подал в ГБР заявление о совершении Луценко преступления, предусмотренного ч. 2 статьи 387 УК (разглашение данных досудебного расследования).

Но ГБР отказалось регистрировать уголовное производство, поэтому юрист обратился с иском в суд.

Читайте также: Новые фамилии в деле Гандзюк, и кто на самом деле открыл тайну следствия

Напомним: