ГБР обязали открыть дело против Луценко
Печерский райсуд Киева обязал Государственное бюро расследований открыть производство в отношении генпрокурора Юрия Луценко за разглашение им данных досудебного расследования по делу об убийстве Екатерины Гандзюк.
Об этом говорится в постановлении суда от 28 февраля, сообщает адвокат Маси Найем в Facebook.
"Через 24 часа ГБР обязано предоставить выписку из ЕРДР", - написал он.
Найем напомнил, что 27 декабря 2018 года подал в ГБР заявление о совершении Луценко преступления, предусмотренного ч. 2 статьи 387 УК (разглашение данных досудебного расследования).
Но ГБР отказалось регистрировать уголовное производство, поэтому юрист обратился с иском в суд.
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Напомним:
- 3 декабря 2018 года генпрокурор Юрий Луценко заявил, что заказчики, организаторы и исполнители убийства Екатерины Гандзюк установлены.
- 4 декабря правоохранители объявили подозрение в организации нападения на Гандзюк гражданину по фамилии Левин.
- Нардеп Мустафа Найем позже сообщил, что новый подозреваемый Алексей Левин (настоящая фамилия – Москаленко, 41 год) является помощником депутата Херсонского облсовета Николая Ставицкого, а сейчас находится в Доминикане.
- В январе СБУ объявила в розыск подозреваемого в организации убийства Гандзюк Алексея Левина (Москаленко).
- 31 июля 2018 года в Херсоне у подъезда мужчина вылил на Катерину Гандзюк кислоту. Она попала в реанимационное отделение с сильными ожогами.
- 4 ноября 2018 года Екатерина Гандзюк умерла в больнице после многих операций.