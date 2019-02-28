В НОТУ говорят, что готовятся принять еще "порцию хейта" во время Евровидения
Председатель правления Общественного вещания Зураб Аласания заявил, что Национальная общественная телерадиокомпания Украины признает себя виновной за ситуацию с Евровидением.
Об этом он сказал во время пресс-конференции НОТУ по решение не принятия Украины участия в Евровидении 2019, передает Общественное.
По его словам, Общественный вещатель берет на себя вину за ситуацию с Евровидением и хочет общественного диалога.
Также он добавил, что сейчас НОТУ не собирается разрывать контракт с СТБ.
"Мы готовы принять еще одну порцию хейта во время майской трансляции из-за того, что во время трансляции Евровидения будет выступление России, хотя НОТУ не имеет права вмешиваться в саму трансляцию", - отметил Аласания.
Напомним:
- 23 февраля в Киеве состоялся финал национального отбора "Евровидения-2019". На нем решилось, что Maruv будет представлять Украину на песенном конкурсе в Израиле.
- При этом у Maruv запланированы сольные концерты в Москве и Санкт-Петербурге.
- 25 февраля Maruv заявила, что готова отказаться от выступлений в России, но, по ее словам, Национальная телекомпания выдвигает ей в договоре "абсурдные" требования. Позже стало известно, что Maruv не поедет на конкурс от Украины.
- Еще позже трио Freedom Jazz, которое заняло второе метро в Нацотборе на Евровидение, и группа KAZKA (третье место) отказались ехать на конкурс вместо Maruv.
- В НОТУ заявили, что Украина не будет принимать участия в международном песенном конкурсе Евровидение-2019.
- Кабинет министров поручил Госкомтелерадио вместе с НОТУ усовершенствовать правила отбора на Евровидение.
- 27 февраля НОТУ обнародовала часть договора с участником Евровидения.
- Международный песенный конкурс "Евровидение" в этом году пройдет в Тель-Авиве (Израиль) в середине мая.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua