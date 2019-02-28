Председатель правления Общественного вещания Зураб Аласания заявил, что Национальная общественная телерадиокомпания Украины признает себя виновной за ситуацию с Евровидением.

Об этом он сказал во время пресс-конференции НОТУ по решение не принятия Украины участия в Евровидении 2019, передает Общественное.

По его словам, Общественный вещатель берет на себя вину за ситуацию с Евровидением и хочет общественного диалога.

Также он добавил, что сейчас НОТУ не собирается разрывать контракт с СТБ.

"Мы готовы принять еще одну порцию хейта во время майской трансляции из-за того, что во время трансляции Евровидения будет выступление России, хотя НОТУ не имеет права вмешиваться в саму трансляцию", - отметил Аласания.

Напомним: