Пожар возле "Лесной": есть угроза обвала конструкций

413 просмотров
Воскресенье, 3 февраля 2019, 08:47

В Киеве на месте пожара складских помещений недалеко от станции метро "Лесная" существует угроза обвала строительных конструкций.

Об этом утром 3 февраля сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

По данным спасателей, по состоянию на 7:30 на месте пожара наблюдается тление отдельных очагов на площади около 2 тыс. кв. м. 

В ночь на воскресенье пожар был локализован на площади около 10,5 тыс. кв. м.

Информации о жертвах и пострадавших нет, причина возникновения возгорания устанавливается.

 
 
фото - пресс-служба ГУ ГСЧС в Киеве 

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Киев пожар ГСЧС


powered by lun.ua
По теме
Площадь пожара в Киеве увеличилась, есть угроза распространения – ГСЧС 2 февраля 2019, 19:19
В Киеве горят 8 тысяч складских "квадратов" 2 февраля 2019, 14:43
Водителя, совершившего смертельное ДТП на площади Победы, арестовали 2 февраля 2019, 12:13
Все новости
Главные новости
Епифаний: РПЦ в Украине является последним форпостом Путина
США официально сообщили РФ о начале выхода из ракетного Договора
"Я как зверь в капкане": политзаключенный Гриб написал письмо "Новой газете"
Пожар возле метро "Лесная" в Киеве локализован
Все новости
социум

Почему украинка не выходит из дома даже в магазин

мнение

Без Facebook можно стать счастливее

Опыт

Украинская свадьба в стиле эко

Поиск по сайту
Архив
Весь архів