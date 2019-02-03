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Пожар возле "Лесной": есть угроза обвала конструкций

Воскресенье, 3 февраля 2019, 07:47

В Киеве на месте пожара складских помещений недалеко от станции метро "Лесная" существует угроза обвала строительных конструкций.

Об этом утром 3 февраля сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

По данным спасателей, по состоянию на 7:30 на месте пожара наблюдается тление отдельных очагов на площади около 2 тыс. кв. м. 

В ночь на воскресенье пожар был локализован на площади около 10,5 тыс. кв. м.

Информации о жертвах и пострадавших нет, причина возникновения возгорания устанавливается.

По состоянию на 10:00 в ГСЧС сообщили, что ликвидация пожара продолжается: спасатели продолжают тушение отдельных очагов пожара на площади 1500 кв. м.

 
 
фото - пресс-служба ГУ ГСЧС в Киеве 

Украинская правда
Темы: КиевпожарГСЧС
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