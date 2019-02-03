Пожар возле "Лесной": есть угроза обвала конструкций
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Воскресенье, 3 февраля 2019, 08:47
В Киеве на месте пожара складских помещений недалеко от станции метро "Лесная" существует угроза обвала строительных конструкций.
Об этом утром 3 февраля сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.
По данным спасателей, по состоянию на 7:30 на месте пожара наблюдается тление отдельных очагов на площади около 2 тыс. кв. м.
В ночь на воскресенье пожар был локализован на площади около 10,5 тыс. кв. м.
Информации о жертвах и пострадавших нет, причина возникновения возгорания устанавливается.
Украинская правда
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