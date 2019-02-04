Суд арестовал без права залога мужчину, который выстрелил в ребенка

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Понедельник, 4 февраля 2019, 14:38

Суд отправил под арест на 2 месяца без права на залог, мужчину, стрелявшего в ребенка в Деснянском районе Киева 1 февраля.

Об этом "Украинской правде" сообщила спикер столичной прокуратуры Надежда Максимец.

"Решение суда Деснянского райсуда Киева - содержание под стражей на 2 месяца без права на залог", - сказала Максимец.

По ее словам, действия мужчины квалифицированы по ч. 4 ст 296 УК (Хулиганство. С применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений -ред.).

Максимец отметила, что по данным следствия, подозреваемый во время уличного конфликта с другими мужчинами совершил несколько неприцельных выстрелов из устройства для отстрела патронов, снаряженных резиновыми пулями. Одна из пуль срикошетила от земли и попала в лицо ребенку. Сам стрелок с места происшествия скрылся, но в тот же день был задержан полицейскими. Пистолет у него изъяли.

Также спикер столичной прокуратуры сообщила, что официальной информации о состоянии ребенка еще нет, но по данным правоохранителей, глаз мальчику удалось спасти.

Валентина Романенко, УП

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Темы: Киев прокуратура


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