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Полицейские накрыли стриптиз-клуб с секс-услугами

Понедельник, 4 февраля 2019, 14:22

На столичном Подоле работники полиции пресекли деятельность стриптиз-клуба, где клиентам предоставляли сексуальные услуги.

Об этом сообщает 4 февраля пресс-служба Нацполиции.

Отмечается, что на момент прибытия полицейских в заведении находилось шесть девушек, которые за свои услуги брали от полутора тысяч гривен, половину из которых отдавали организаторам.

 

Как рассказал начальник Подольского управления полиции Владислав Ищенко, организовали место разврата и вербовали девушек для занятия проституцией две женщины, которые выполняли роль сутенерш.

"В клубе и по месту жительства организатора провели санкционированные обыски, во время которых изъяли черновые записи, деньги, мобильные телефоны, компьютерную технику, рабочую и рекламную документацию", - добавил Ищенко.

Задержаны - 31-летняя организатор и 35-летняя соорганизатор, которая работала администратором клуба (в 2014 году она попала в поле зрения правоохранителей за сутенерство - и получила условный срок).

"Злоумышленницам объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью второй статьи 303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал им меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. За содеянное женщинам грозит до семи лет лишения свободы", – отметил Ищенко.

Правоохранители говорят, что действия мошенниц могут получить дополнительную квалификацию после проведения всех необходимых следственных действий.

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Темы: Киевполиция
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