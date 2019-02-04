Полицейские накрыли стриптиз-клуб с секс-услугами

5413 просмотров
Понедельник, 4 февраля 2019, 15:22

На столичном Подоле работники полиции пресекли деятельность стриптиз-клуба, где клиентам предоставляли сексуальные услуги.

Об этом сообщает 4 февраля пресс-служба Нацполиции.

Отмечается, что на момент прибытия полицейских в заведении находилось шесть девушек, которые за свои услуги брали от полутора тысяч гривен, половину из которых отдавали организаторам.

 

Как рассказал начальник Подольского управления полиции Владислав Ищенко, организовали место разврата и вербовали девушек для занятия проституцией две женщины, которые выполняли роль сутенерш.

"В клубе и по месту жительства организатора провели санкционированные обыски, во время которых изъяли черновые записи, деньги, мобильные телефоны, компьютерную технику, рабочую и рекламную документацию", - добавил Ищенко.

Задержаны - 31-летняя организатор и 35-летняя соорганизатор, которая работала администратором клуба (в 2014 году она попала в поле зрения правоохранителей за сутенерство - и получила условный срок).

"Злоумышленницам объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью второй статьи 303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал им меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. За содеянное женщинам грозит до семи лет лишения свободы", – отметил Ищенко.

Правоохранители говорят, что действия мошенниц могут получить дополнительную квалификацию после проведения всех необходимых следственных действий.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Киев полиция


powered by lun.ua
По теме
Суд арестовал без права залога мужчину, который выстрелил в ребенка 4 февраля 2019, 14:38
Скандальную вертолетную площадку хотят вернуть Януковичу – КГГА 4 февраля 2019, 13:30
Пожар на складах возле метро "Лесная" ликвидировали - ГСЧС 3 февраля 2019, 15:49
Все новости
Главные новости
На прилавках стало больше поддельных молочных продуктов — Ассоциация
Скандальную вертолетную площадку хотят вернуть Януковичу – КГГА
Поп убегал под гимн: община перешла к ПЦУ без священника
Три четверти украинцев считают, что страна движется не туда
Все новости
мнение

Как укладывать волосы так, чтобы им не навредить

Медицина

Как пациенту защитить себя на операционном столе

исследование

Использование гаджетов младенцами нарушает ночной и дневной сон

Поиск по сайту
Архив
Весь архів