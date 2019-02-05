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МИД Канады не пустило российские пропагандистские СМИ на заседание по Венесуэле

Вторник, 5 февраля 2019, 07:57
МИД Канады не пустило российские пропагандистские СМИ на заседание по Венесуэле

Министерство иностранных дел Канады не допустило российских пропагандистов с агентств "Спутник", "РИА-Новости" и "ТАСС" к освещению заседания "лимской группы" в Оттаве.

Об этом сообщает "Укринформ".

Отмечается, что на агентство "ТАСС" в Канаде работает собственный корреспондент, который имеет постоянную аккредитацию при парламенте страны, но на мероприятие в МИД его все равно не допустили.

Кроме россиян, в журналистской аккредитации на встречу "лимской группы" отказали также журналистам венесуэльского вещателя "teleSUR", поскольку он является "государственным пропагандистским ресурсом".

В Посольстве РФ в Канаде назвали такие действия "целенаправленной травлей".

Напомним:

  • 4 февраля в Оттаве прошло внеочередное заседание так называемой "лимской группы", в которую входят государства Западного полушария, заинтересованы в мирном разрешении кризиса в Венесуэле.
  • Его участники поддержали Хуана Гуайдо как временного президента страны, но выступили против применения силы.
  • 3 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что считает возможным военное вмешательство США в охваченную кризисом Венесуэлу.
  • В прошлом месяце несколько стран во главе с Соединенными Штатами признали временным президентом страны Хуана Гуайдо, президента Национального собрания Венесуэлы.
  • В ответ Мадуро, которого США объявили нелегитимным, заявил, что разрывает дипломатические отношения с Соединенными Штатами, и приказал американским дипломатам покинуть страну в течение 72 часов. Он также приказал венесуэльским дипломатам покинуть США.
  • Позже министерство иностранных дел Венесуэлы опубликовало заявление о прекращении этих выдворений и предложило провести переговоры с США.
  • Европейский парламент признал Хуана Гуайдо законным временным президентом Венесуэлы в соответствии с Конституцией страны.
  • ЕС призвал как можно скорее провести досрочные выборы в Венесуэле, в противном случае пообещал признать лидера оппозиции в качестве руководителя страны.
  • Мадуро категорически отклонил призыв европейских стран назначить досрочные выборы президента, после того, как лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временным лидером страны.
  • Мадуро заявил, что не исключает, что в результате политического кризиса в Венесуэле вспыхнет гражданская война.

Темы: КанадаРосcияпропагандаВенесуэла
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