МИД Канады не пустило российские пропагандистские СМИ на заседание по Венесуэле

Министерство иностранных дел Канады не допустило российских пропагандистов с агентств "Спутник", "РИА-Новости" и "ТАСС" к освещению заседания "лимской группы" в Оттаве.

Об этом сообщает "Укринформ".

Отмечается, что на агентство "ТАСС" в Канаде работает собственный корреспондент, который имеет постоянную аккредитацию при парламенте страны, но на мероприятие в МИД его все равно не допустили.

Кроме россиян, в журналистской аккредитации на встречу "лимской группы" отказали также журналистам венесуэльского вещателя "teleSUR", поскольку он является "государственным пропагандистским ресурсом".

В Посольстве РФ в Канаде назвали такие действия "целенаправленной травлей".

В отношении соблюдения прав журналистов Оттаве следует применять к себе те же правила и стандарты, соблюдения которых она требует от других pic.twitter.com/6KZnqWzLou — Russia in Canada (@RussianEmbassyC) February 4, 2019

Напомним: