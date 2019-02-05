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Отец Гандзюк опубликовал фото ожогов погибшей: Катю жестоко пытали

Вторник, 5 февраля 2019, 09:57
Отец Гандзюк опубликовал фото ожогов погибшей: Катю жестоко пытали

Отец херсонской активистки Екатерины Гандзюк Виктор опубликовал снимки погибшей, после того как ее облили кислотой, чтобы их увидели исполнители, заказчики преступления и чиновники.

Об этом Виктор Гандзюк написал в Facebook.

Гандзюк напомнил, что уже прошло полгода со дня нападения на активистку и три месяца со дня ее смерти, однако заказчиков преступления до сих пор не наказали.

"Девяносто шесть дней в реанимационном отделении. Раны на все тело. Сожженные волосы. Обожженные глаза. Постоянная нестерпимая боль. Длительные изнурительные лихорадки. Четырнадцать тяжелых операций. Ежедневные перевязки под наркозом. Литры перелитой крови", - написал он.

По его словам, активистка три месяца провела в больнице, лежа на спине на жесткой сетке без матраса, подушки и одеяла. 

 

Из-за многочисленных ожогов у Гандзюк неделями были зафиксированы руки и ноги, а пищу она принимала через трубочку.

"Несколько фотоснимков с той трехмесячной жизни, поверьте, не страшных. Мы снимали их для иностранных клиник, европейских, американских. Отсылали, но ответ всегда был один - опыта лечения таких тяжелых химических ожогов не имеем", - сообщил отец погибшей.

 

"Я хочу, чтобы эти фото видели уроды-исполнители - и те, что за решеткой, и те, что под арестом в уютных домах рядом с юными женами, пожилыми родителями, импортными протезами. Видели организаторы, заказчики, которые сейчас дрожат за рубежом и в высоких кабинетах", - добавил Гандзюк.

Также он написал, что хочет, чтобы эти фотографии увидели те, кто фальсифицировал и тормозил следствие и те, кто продолжает это делать.

 

"Пусть посмотрит эти фото генеральный прокурор. Пусть их видит гарант и его вероятная конкурентка", - написал он.

По его мнению, активистку не просто убили, а жестоко пытали девяносто шесть дней после нападения.

 

Ранее Гандзюк заявил, что организатор убийства его дочери сотрудничал с партийцем "Батькивщины" Владиславом Мангером и партийцем Блока Петра Порошенко Андреем Гордеевым.

Из-за этого он назвал БПП и "Батькивщину" партиями убийц. После этого Мангер заявил, что прекращает полномочия на время расследования.

Напомним: 

  • 3 декабря генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что заказчики, организаторы и исполнители убийства Екатерины Гандзюк установлены.
  • 4 декабря правоохранители объявили подозрение в организации нападения на Гандзюк гражданину по фамилии Левин.
  • В январе СБУ объявила в розыск подозреваемого в организации убийства Гандзюк Алексея Левина (Москаленко).
  • Левин является помощником депутата Херсонского облсовета Николая Ставицкого, и на начало декабря 2018 года находился в Доминикане.
  • 31 июля в Херсоне у подъезда мужчина вылил на Катерину Гандзюк кислоту. Она попала в реанимационное отделение с сильными ожогами.
  • Полиция задержала 5 подозреваемых в нападении на Гандзюк. Это Вячеслав Вишневский, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Сергей Торбин и Никита Грабчук.
  • 4 ноября Екатерина Гандзюк умерла в больнице после многих операций.

Украинская правда

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Темы: нападение на Гандзюкубийствоактивисты
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