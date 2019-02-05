Отец Гандзюк опубликовал фото ожогов погибшей: Катю жестоко пытали

13387 просмотров
Вторник, 5 февраля 2019, 10:57

Отец херсонской активистки Екатерины Гандзюк Виктор опубликовал снимки погибшей, после того как ее облили кислотой, чтобы их увидели исполнители, заказчики преступления и чиновники.

Об этом Виктор Гандзюк написал в Facebook.

Гандзюк напомнил, что уже прошло полгода со дня нападения на активистку и три месяца со дня ее смерти, однако заказчиков преступления до сих пор не наказали.

"Девяносто шесть дней в реанимационном отделении. Раны на все тело. Сожженные волосы. Обожженные глаза. Постоянная нестерпимая боль. Длительные изнурительные лихорадки. Четырнадцать тяжелых операций. Ежедневные перевязки под наркозом. Литры перелитой крови", - написал он.

По его словам, активистка три месяца провела в больнице, лежа на спине на жесткой сетке без матраса, подушки и одеяла. 

 

Из-за многочисленных ожогов у Гандзюк неделями были зафиксированы руки и ноги, а пищу она принимала через трубочку.

"Несколько фотоснимков с той трехмесячной жизни, поверьте, не страшных. Мы снимали их для иностранных клиник, европейских, американских. Отсылали, но ответ всегда был один - опыта лечения таких тяжелых химических ожогов не имеем", - сообщил отец погибшей.

 

"Я хочу, чтобы эти фото видели уроды-исполнители - и те, что за решеткой, и те, что под арестом в уютных домах рядом с юными женами, пожилыми родителями, импортными протезами. Видели организаторы, заказчики, которые сейчас дрожат за рубежом и в высоких кабинетах", - добавил Гандзюк.

Также он написал, что хочет, чтобы эти фотографии увидели те, кто фальсифицировал и тормозил следствие и те, кто продолжает это делать.

 

"Пусть посмотрит эти фото генеральный прокурор. Пусть их видит гарант и его вероятная конкурентка", - написал он.

По его мнению, активистку не просто убили, а жестоко пытали девяносто шесть дней после нападения.

 

Ранее Гандзюк заявил, что организатор убийства его дочери сотрудничал с партийцем "Батькивщины" Владиславом Мангером и партийцем Блока Петра Порошенко Андреем Гордеевым.

Из-за этого он назвал БПП и "Батькивщину" партиями убийц. После этого Мангер заявил, что прекращает полномочия на время расследования.

Напомним: 

  • 3 декабря генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что заказчики, организаторы и исполнители убийства Екатерины Гандзюк установлены.
  • 4 декабря правоохранители объявили подозрение в организации нападения на Гандзюк гражданину по фамилии Левин.
  • В январе СБУ объявила в розыск подозреваемого в организации убийства Гандзюк Алексея Левина (Москаленко).
  • Левин является помощником депутата Херсонского облсовета Николая Ставицкого, и на начало декабря 2018 года находился в Доминикане.
  • 31 июля в Херсоне у подъезда мужчина вылил на Катерину Гандзюк кислоту. Она попала в реанимационное отделение с сильными ожогами.
  • Полиция задержала 5 подозреваемых в нападении на Гандзюк. Это Вячеслав Вишневский, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Сергей Торбин и Никита Грабчук.
  • 4 ноября Екатерина Гандзюк умерла в больнице после многих операций.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: нападение на Гандзюк убийство активисты


powered by lun.ua
По теме
Убийство Гандзюк: активисты пикетировали администрацию Порошенко и офис Тимошенко 4 февраля 2019, 20:17
Порошенко прошел в ЦИК через черный ход из-за баннера о Гандзюк? 3 февраля 2019, 17:19
Дело Гандзюк: Мангер приостановил членство в "Батькивщине" 2 февраля 2019, 16:54
Все новости
Главные новости
Отец Гандзюк опубликовал фото ожогов погибшей: Катю жестоко пытали
Глава Генштаба, судьи и полицейские массово присваивают служебное жилье - СМИ
С Продана сняли электронный браслет и разрешили выезд за границу
Пожар в богатом районе Парижа: минимум 7 погибших
Все новости
здоровье

11 причин, почему пенис может болеть во время или после секса

социум

Почему украинка не выходит из дома даже в магазин

психология

Как сделать рабочую встречу действительно продуктивной: 7 советов

Поиск по сайту
Архив
Весь архів