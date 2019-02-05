Порошенко заступился за Супрун: Пани Ульяна – гражданка Украины

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Вторник, 5 февраля 2019, 18:38
5.ua

Президент Петр Порошенко напомнил, что дал Ульяне Супрун гражданство Украины перед тем, как она стала исполнять обязанности министра здравоохранения.

Об этом он заявил во время выступления на ежегодном приеме компаний-членов Американской торговой палаты в Украине.

"Я как президент комментировать решение суда по закону не имею права", – отметил Порошенко.

"Госпожа Супрун имеет полную поддержку президента Украины. Я очень ценю, что мы вместе с госпожой Супрун, с правительством и парламентом, сделали в направлении медицинской реформы. Я очень ценю ту помощь, которую я получаю в вопросах создания сельской медицины", – добавил он.

Глава государства отметил: "В значительной степени успехи, когда Украина поднялась со 153 места в рейтинге doing business на 71-е и мы точно продолжаем двигаться дальше – это достижение нашей общей команды. И я очень ценю, что 10 ступенек, на которые Украина поднялась в Transparency International, – это достижение нашей совместной команды".

"Я горжусь тем, что я начал судебную реформу. Первая инстанция еще не пореформироована, но я не сомневаюсь, что реформированный Верховный Суд установит истину", – сказал Порошенко.

"Хочу подчеркнуть и напомнить, что вопрос гражданства относится к исключительной компетенции президента Украины. Я недавно встречался с госпожой Ульяной – и подчеркиваю: госпожа Ульяна является гражданкой Украины согласно указу, который подписал президент Петр Порошенко", – заявил он.

Напомним:

  • В 2013 году американка из диаспоры Ульяна Супрун с мужем приехала в Украину. 11 июля 2015 года Порошенко подписал указы о принятии в гражданство Украины супругов Ульяны и Марка Супрунов.
  • 27 июля 2016 года Кабинет министров Украины назначил Ульяну Супрун исполняющей обязанности министра здравоохранения.
  • Оппоненты попрекали ее американским гражданством, несмотря на реформы в сфере здравоохранения (или из-за них) – но сама Супрун уверяла, что получила украинское гражданство в соответствии с законодательством Украины. МОЗ стоял на том же.
  • 5 января 2019 года Окружной административный суд Киева временно запретил Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения, частично удовлетворив иск нардепа-"радикала" Игоря Мосийчука, одним из аргументов которого было гражданство США.
  • В Министерстве здравоохранения консультируются с юристами из-за этого, а члены Кабинета министров выразили поддержку Супрун и реформам.
  • Активисты объявили об акции в поддержку Супрун, которая пройдет 15 февраля у Окружного админсуда Киева.

Алена Рощенко, УП

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Темы: Супрун Порошенко суд Минздрав


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