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Порошенко заступился за Супрун: Пани Ульяна – гражданка Украины

Вторник, 5 февраля 2019, 17:38
Порошенко заступился за Супрун: Пани Ульяна – гражданка Украины
5.ua

Президент Петр Порошенко напомнил, что дал Ульяне Супрун гражданство Украины перед тем, как она стала исполнять обязанности министра здравоохранения.

Об этом он заявил во время выступления на ежегодном приеме компаний-членов Американской торговой палаты в Украине.

"Я как президент комментировать решение суда по закону не имею права", – отметил Порошенко.

"Госпожа Супрун имеет полную поддержку президента Украины. Я очень ценю, что мы вместе с госпожой Супрун, с правительством и парламентом, сделали в направлении медицинской реформы. Я очень ценю ту помощь, которую я получаю в вопросах создания сельской медицины", – добавил он.

Глава государства отметил: "В значительной степени успехи, когда Украина поднялась со 153 места в рейтинге doing business на 71-е и мы точно продолжаем двигаться дальше – это достижение нашей общей команды. И я очень ценю, что 10 ступенек, на которые Украина поднялась в Transparency International, – это достижение нашей совместной команды".

"Я горжусь тем, что я начал судебную реформу. Первая инстанция еще не пореформироована, но я не сомневаюсь, что реформированный Верховный Суд установит истину", – сказал Порошенко.

"Хочу подчеркнуть и напомнить, что вопрос гражданства относится к исключительной компетенции президента Украины. Я недавно встречался с госпожой Ульяной – и подчеркиваю: госпожа Ульяна является гражданкой Украины согласно указу, который подписал президент Петр Порошенко", – заявил он.

Напомним:

  • В 2013 году американка из диаспоры Ульяна Супрун с мужем приехала в Украину. 11 июля 2015 года Порошенко подписал указы о принятии в гражданство Украины супругов Ульяны и Марка Супрунов.
  • 27 июля 2016 года Кабинет министров Украины назначил Ульяну Супрун исполняющей обязанности министра здравоохранения.
  • Оппоненты попрекали ее американским гражданством, несмотря на реформы в сфере здравоохранения (или из-за них) – но сама Супрун уверяла, что получила украинское гражданство в соответствии с законодательством Украины. МОЗ стоял на том же.
  • 5 января 2019 года Окружной административный суд Киева временно запретил Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения, частично удовлетворив иск нардепа-"радикала" Игоря Мосийчука, одним из аргументов которого было гражданство США.
  • В Министерстве здравоохранения консультируются с юристами из-за этого, а члены Кабинета министров выразили поддержку Супрун и реформам.
  • Активисты объявили об акции в поддержку Супрун, которая пройдет 15 февраля у Окружного админсуда Киева.

Алена Рощенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: СупрунПорошенкосудМинздрав
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