Харьковская ДТП: для Зайцевой и Дронова просят по 10 лет тюрьмы

Прокурор попросил суд приговорить обвиняемых в совершении смертельного ДТП в Харькове Елену Зайцеву и Геннадия Дронова до 10 лет тюрьмы с лишением водительских прав на 3 года.

Соответствующее требование прокурор объявил во время заседания Киевского районного суда Харькова, передает "Громадське".

Кроме того, суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и оставил Зайцеву и Дронова под стражей еще на 60 суток по 4 апреля без возможности внесения залога.

Адвокаты обоих обвиняемых просили изменить меру пресечения на домашний арест с ношением электронного браслета, но суд отклонил это ходатайство.

Адвокат Дронова Сергей Перепелица ходатайствовал об отводе судьи Виктора Попраса, однако это ходатайство отклонили.

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