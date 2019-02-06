Харьковская ДТП: для Зайцевой и Дронова просят по 10 лет тюрьмы
Прокурор попросил суд приговорить обвиняемых в совершении смертельного ДТП в Харькове Елену Зайцеву и Геннадия Дронова до 10 лет тюрьмы с лишением водительских прав на 3 года.
Соответствующее требование прокурор объявил во время заседания Киевского районного суда Харькова, передает "Громадське".
Кроме того, суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и оставил Зайцеву и Дронова под стражей еще на 60 суток по 4 апреля без возможности внесения залога.
Адвокаты обоих обвиняемых просили изменить меру пресечения на домашний арест с ношением электронного браслета, но суд отклонил это ходатайство.
Адвокат Дронова Сергей Перепелица ходатайствовал об отводе судьи Виктора Попраса, однако это ходатайство отклонили.
Напоминаем:
- Вечером 18 октября 2017 в Харькове произошло смертельное авария с участием автомобиля Lexus, который ехал на красный свет и от столкновения с Volkswagen Touareg вылетел на тротуар и перевернулся. В результате ДТП погибли 5 человек, еще 6 получили ранения различной степени тяжести. Позже в больнице скончалась еще одна пострадавшая в аварии.
- За рулем Lexus находилась 20-летняя дочь харьковского бизнесмена Елена Зайцева. Анализ показал присутствие в моче Зайцевой опиатов в момент совершения ДТП.
- Один из свидетелей - врач-нарколог Елена Федирко, которая обследовала Зайцеву, на предмет наличия опиатов, исчезла. Позже появилась информация, что Федирко находится на неподконтрольной Украины территории. О том, что наколога разыскали стало известно 22 января.
- В мае стало известно, что повторная экспертиза не обнаружила опиаты у фигурантки ДТП Зайцевой.
- В декабре суд получил заключение Харьковского областного бюро судебно-медицинской экспертизы, где указано, что эксперты снова не смогли определить, была ли Зайцева под воздействием опиатов в момент аварии.
- Экспертиза Днепропетровского научно-исследовательского института судебно-медицинских экспертиз определила, что автомобиль Зайцевой в среднем двигался со скоростью 106 км в час.
- Зайцева и водитель Volkswagen Touareg Геннадий Дронов находятся под арестом уже более года.
- 19 декабря суд продлил им меру пресечения в виде содержания под стражей без залога до 16 февраля 2019 года.
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