В СБУ ответили на обвинения в прослушивании кандидатов в президенты
Служба безопасности Украины никаких действий, оперативно-розыскного или процессуального характера, которые ограничивали бы права и свободы лиц, зарегистрированных кандидатами в президенты, не осуществляла.
Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.
"Понимая, что с приближением выборов количество подобных безосновательных заявлений может увеличиваться, хотим сразу поставить все точки над "и":
Служба безопасности Украины с ответственностью заявляет, что никаких действий, оперативно-розыскного или процессуального характера, которые ограничивали бы права и свободы лиц, зарегистрированных кандидатами в президенты, не осуществляла", - написала она.
Глава СБУ Василий Грицак заявил, что Служба в пределах своей компетенции внимательно изучит все обстоятельства, которые могут свидетельствовать о возможных правонарушениях относительно кандидатов.
В СБУ пообещали сделать это в максимально сжатые сроки и прозрачно для общественности и добавили, что ждут соответствующих заявлений и материалов от кандидатов в президенты.
Напомним:
- В среду внефракционный нардеп, глава избирательного штаба Анатолия Гриценко Виктор Чумак заявил, что в штабе этого кандидата нашли устройства для прослушивания.
- Он призвал штабы всех кандидатов в президенты (за исключением действующего, потому что его, по словам Чумака, "охраняет куча специальных служб, которые все проверяют") проверить "внимательно все вокруг".
- "Но к кому обращаться? К руководителю СБУ, который прослушивает здесь практически всех депутатов? Или к генеральному прокурору, который рассказывает какие-то странные вещи?", - спросил Чумак.