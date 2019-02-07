В СБУ ответили на обвинения в прослушивании кандидатов в президенты

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Четверг, 7 февраля 2019, 01:47

Служба безопасности Украины никаких действий, оперативно-розыскного или процессуального характера, которые ограничивали бы права и свободы лиц, зарегистрированных кандидатами в президенты, не осуществляла.

Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

"Понимая, что с приближением выборов количество подобных безосновательных заявлений может увеличиваться, хотим сразу поставить все точки над "и":

Служба безопасности Украины с ответственностью заявляет, что никаких действий, оперативно-розыскного или процессуального характера, которые ограничивали бы права и свободы лиц, зарегистрированных кандидатами в президенты, не осуществляла", - написала она.

Глава СБУ Василий Грицак заявил, что Служба в пределах своей компетенции внимательно изучит все обстоятельства, которые могут свидетельствовать о возможных правонарушениях относительно кандидатов.

В СБУ пообещали сделать это в максимально сжатые сроки и прозрачно для общественности и добавили, что ждут соответствующих заявлений и материалов от кандидатов в президенты.

Напомним:

  • В среду внефракционный нардеп, глава избирательного штаба Анатолия Гриценко Виктор Чумак заявил, что в штабе этого кандидата нашли устройства для прослушивания.
  • Он призвал штабы всех кандидатов в президенты (за исключением действующего, потому что его, по словам Чумака, "охраняет куча специальных служб, которые все проверяют") проверить "внимательно все вокруг".
  • "Но к кому обращаться? К руководителю СБУ, который прослушивает здесь практически всех депутатов? Или к генеральному прокурору, который рассказывает какие-то странные вещи?", - спросил Чумак.

Украинская правда

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Темы: СБУ прослушка


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