Прокуратура АРК открыла производство из-за загрязнения Черного моря

191 просмотр
Четверг, 7 февраля 2019, 04:34

В прокуратуре АР Крым заявили о досудебном расследовании в уголовном производстве относительно незаконного загрязнения Черного моря.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

"Открыто уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст. 240 УК Украины (нарушение правил охраны или использования недр)", - заявили в ведомстве.

Прокуратура установила, что после оккупации РФ полуострова Крым, дамбу Нижне-Чурбашского водохранилища в г. Керчь начали использовать для незаконной добычи песка.

Объем добытого песка увеличивается с каждым днем, вследствие чего грязь от его промывки и добычи попадает на городской пляж, поскольку слив проходит прямо в канал.

"В то же время, токсичные вещества попадают в Черное море и создают угрозу для здоровья населения и среды", - подчеркивает прокуратура АРК.

В ведомстве добавили, что осуществляют постоянный мониторинг СМИ о нарушениях прав человека на временно оккупированной территории полуострова.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Крым Черное море прокуратура


powered by lun.ua
По теме
Оккупанты сбрасывают токсичные отходы в Черное море – полиция начала расследование 6 февраля 2019, 17:52
В крымской больнице политзаключенного Бекирова "подсадили" на инсулин 6 февраля 2019, 17:21
Французское агентство AFP опубликовало неукраинский Крым, Киев протестует 6 февраля 2019, 16:40
Все новости
Главные новости
Украинец Абраменко выиграл "серебро" чемпионата мира по фристайлу
Гриценко подал апелляцию на решение суда по иску к ЦИК
Опубликован протокол заседания Наблюдательного совета Общественного, на котором уволили Аласанию
Против "Радикала" Рыбалки возбудили дело по подозрению в госизмене - ГПУ
Все новости
тест

Усвоили ли вы советы отстраненного министра

здоровье

Какие лекарства нужно хранить в холодильнике и чем запить таблетку?

ted

Попробуйте что-то новое на протяжении следующих 30 дней – и не пожалеете

Поиск по сайту
Архив
Весь архів