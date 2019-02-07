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Прокуратура АРК открыла производство из-за загрязнения Черного моря

Четверг, 7 февраля 2019, 03:34

В прокуратуре АР Крым заявили о досудебном расследовании в уголовном производстве относительно незаконного загрязнения Черного моря.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

"Открыто уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст. 240 УК Украины (нарушение правил охраны или использования недр)", - заявили в ведомстве.

Прокуратура установила, что после оккупации РФ полуострова Крым, дамбу Нижне-Чурбашского водохранилища в г. Керчь начали использовать для незаконной добычи песка.

Объем добытого песка увеличивается с каждым днем, вследствие чего грязь от его промывки и добычи попадает на городской пляж, поскольку слив проходит прямо в канал.

"В то же время, токсичные вещества попадают в Черное море и создают угрозу для здоровья населения и среды", - подчеркивает прокуратура АРК.

В ведомстве добавили, что осуществляют постоянный мониторинг СМИ о нарушениях прав человека на временно оккупированной территории полуострова.

Украинская правда
Темы: КрымЧерное морепрокуратура
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