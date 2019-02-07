Прокуратура АРК открыла производство из-за загрязнения Черного моря
В прокуратуре АР Крым заявили о досудебном расследовании в уголовном производстве относительно незаконного загрязнения Черного моря.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.
"Открыто уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст. 240 УК Украины (нарушение правил охраны или использования недр)", - заявили в ведомстве.
Прокуратура установила, что после оккупации РФ полуострова Крым, дамбу Нижне-Чурбашского водохранилища в г. Керчь начали использовать для незаконной добычи песка.
Объем добытого песка увеличивается с каждым днем, вследствие чего грязь от его промывки и добычи попадает на городской пляж, поскольку слив проходит прямо в канал.
"В то же время, токсичные вещества попадают в Черное море и создают угрозу для здоровья населения и среды", - подчеркивает прокуратура АРК.
В ведомстве добавили, что осуществляют постоянный мониторинг СМИ о нарушениях прав человека на временно оккупированной территории полуострова.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua