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На главного метролога "Укравтогаза" напали

Четверг, 7 февраля 2019, 12:21

Трое неизвестных напали на главного метролога - участника ревизионной комиссии "Укравтогаз" на Киевщине.

Об этом сообщает 7 февраля официальный сайт предприятия.

"7 февраля, под утро, в Киевской области трое неизвестных совершили нападение на главного метролога - участника ревизионной комиссии дочернего предприятия НАК "Нафтогаз Украины" "Укравтогаз", которая в рамках реформирования организационной системы управления предприятия проводит проверку деятельности автомобильных газонаполнительных компрессорных станций", – говорится в сообщении.

Пострадавшего госпитализировали. О совершении нападения сообщили правоохранительные органы.

На предприятии отмечают, что в ходе проверок участники комиссии уже выявили и задокументировали ряд нарушений, которые способствовали коррупционным действиям при продаже газа через сеть АГНКС.

Украинская правда
Темы: криминалКиевская область
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