В Киеве разоблачили интернет-порностудию

Правоохранители разоблачили в Киеве интернет-порностудию, в которой работали 20 девушек.

Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

"Во время проведения процессуального действия мы задержали владельца, администраторов и работников порностудии. Мы установили, что обустроил ее 31-летний киевлянин", - рассказал и.о. начальника сектора управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми полиции Киева Алексей Гаврилюк.

Он добавил, что злоумышленник арендовал под порностудию четырехэтажный дом.

"Местный житель привлек к своему бизнесу двух мужчин – администраторов, которые организовывали и контролировали работу веб-моделей. Кроме того, в состав преступной группы входило женщина, которая вербовала девушек и проводила с ними собеседования", - рассказал Гаврилюк.

Сообщается, что девушки работали в три смены в режиме онлайн и получали за свою работу 40% от общей прибыли.

Правоохранители провели обыски по месту жительства организатора, в автомобиле, в месте, где отбирали девушек, и в доме, где работала порностудия.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) УК.

Пять участников преступной группы задержали, им объявили о подозрении.

"Суд избрал им меры пресечения: организатору – в виде домашнего ареста, а другим – личное обязательство. Фигурантам грозит до 7 лет лишения свободы", - подытожили в полиции.