Лукашенко говорит, что не обсуждал с Путиным признание Крыма
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Пятница, 1 марта 2019, 16:23
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не обсуждал с президентом России Владимиром Путиным признание российским аннексированного Крыма.
Об этом он сказал в ходе встречи с представителями общественности и СМИ, отвечая на соответствующий вопрос, передает белорусский "Интерфакс".
При этом президент Беларуси отметил: "благодарен Путину за его понимание моего положения".
"Что будет, если я заявлю что Крым наш или Крым российский? Это ничего не изменит", - заявил Лукашенко
При этом он добавил, что еще в первый год "конфликта в Украине" высказывался на эту тему.
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