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Лукашенко говорит, что не обсуждал с Путиным признание Крыма

Пятница, 1 марта 2019, 15:23

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не обсуждал с президентом России Владимиром Путиным признание российским аннексированного Крыма.

Об этом он сказал в ходе встречи с представителями общественности и СМИ, отвечая на соответствующий вопрос, передает белорусский "Интерфакс".

При этом президент Беларуси отметил: "благодарен Путину за его понимание моего положения".

"Что будет, если я заявлю что Крым наш или Крым российский? Это ничего не изменит", - заявил Лукашенко

При этом он добавил, что еще в первый год "конфликта в Украине" высказывался на эту тему.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЛукашенкоБеларусьПутинРосcияКрым
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