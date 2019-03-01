Лукашенко говорит, что не обсуждал с Путиным признание Крыма

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не обсуждал с президентом России Владимиром Путиным признание российским аннексированного Крыма.

Об этом он сказал в ходе встречи с представителями общественности и СМИ, отвечая на соответствующий вопрос, передает белорусский "Интерфакс".

При этом президент Беларуси отметил: "благодарен Путину за его понимание моего положения".

"Что будет, если я заявлю что Крым наш или Крым российский? Это ничего не изменит", - заявил Лукашенко

При этом он добавил, что еще в первый год "конфликта в Украине" высказывался на эту тему.