Порошенко: освобождение моряков до завершения выборов нереально
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что "не ждет позитивных новостей" об освобождении находящихся в РФ украинских моряков до президентских выборов, которые состоятся 31 марта.
Об этом он сказал в интервью телеканалу ICTV, передает пресс-служба президента.
"Путин четко сказал, что он не будет делать ни одного шага", - сказал президент и подчеркнул, что работа по освобождению украинцев продолжается.
"Не происходит ни одной международной встречи на высшем уровне, где бы вопрос освобождения украинских моряков, кораблей и деоккупации Керченского пролива и Азовского моря не был бы поднят мной, по моему поручению Министром иностранных дел или нашими партнерами по НАТО", - заявил глава государства.
Напомним:
- 25 ноября 2018 года российские военные у берегов Крыма таранили, обстреляли и захватили украинские катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу", которые направлялись из Одессы в Мариуполь через Керченский пролив.
- После атаки пограничников РФ на украинские военные катера и взятия в плен украинских моряков российские "суды" в Крыму арестовали 24 украинских военных. Трое из них во время атаки россиян получили ранения.
- Украинским военнослужащим предъявили обвинение по ч. 3 ст. 322 УК России (незаконное пересечение границы), им грозит до 6 лет лишения свободы.
- В ходе допросов все украинские военные заявили следователям ФСБ под протокол, что являются военнопленными.
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