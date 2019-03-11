Порошенко: освобождение моряков до завершения выборов нереально

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Понедельник, 11 марта 2019, 00:15

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что "не ждет позитивных новостей" об освобождении находящихся в РФ украинских моряков до президентских выборов, которые состоятся 31 марта.

Об этом он сказал в интервью телеканалу ICTV, передает пресс-служба президента.

"Путин четко сказал, что он не будет делать ни одного шага", - сказал президент и подчеркнул, что работа по освобождению украинцев продолжается.

"Не происходит ни одной международной встречи на высшем уровне, где бы вопрос освобождения украинских моряков, кораблей и деоккупации Керченского пролива и Азовского моря не был бы поднят мной, по моему поручению Министром иностранных дел или нашими партнерами по НАТО", - заявил глава государства.

Напомним:

  • 25 ноября 2018 года российские военные у берегов Крыма таранилиобстреляли и захватили украинские катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу", которые направлялись из Одессы в Мариуполь через Керченский пролив.
  • После атаки пограничников РФ на украинские военные катера и взятия в плен украинских моряков российские "суды" в Крыму арестовали 24 украинских военных. Трое из них во время атаки россиян получили ранения.
  • Украинским военнослужащим предъявили обвинение по ч. 3 ст. 322 УК России (незаконное пересечение границы), им грозит до 6 лет лишения свободы.
  • В ходе допросов все украинские военные заявили следователям ФСБ под протокол, что являются военнопленными.

Украинская правда

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Темы: Порошенко моряки Керченский пролив виборы


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