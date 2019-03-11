Порошенко: освобождение моряков до завершения выборов нереально

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что "не ждет позитивных новостей" об освобождении находящихся в РФ украинских моряков до президентских выборов, которые состоятся 31 марта.

Об этом он сказал в интервью телеканалу ICTV, передает пресс-служба президента.

"Путин четко сказал, что он не будет делать ни одного шага", - сказал президент и подчеркнул, что работа по освобождению украинцев продолжается.

"Не происходит ни одной международной встречи на высшем уровне, где бы вопрос освобождения украинских моряков, кораблей и деоккупации Керченского пролива и Азовского моря не был бы поднят мной, по моему поручению Министром иностранных дел или нашими партнерами по НАТО", - заявил глава государства.

Напомним: