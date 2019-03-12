САП просит снять неприкосновенность с двух нардепов

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Вторник, 12 марта 2019, 15:45

Специализированная антикоррупционная прокуратура передала на согласование генпрокурору Юрию Луценко представление о привлечении к уголовной ответственности народных депутатов Сергея Скуратовского и Дениса Дзензерского.

Об этом САП сообщила в Facebook.

"Под процессуальным руководством САП детективами Национального антикоррупционного бюро Украины собрано достаточно доказательств для привлечения к уголовной ответственности народных избранников за представление заведомо недостоверных сведений в декларации", – отметили правоохранители.

Представление на нардепов направили Луценко для согласования и внесения на рассмотрение Верховной Рады.

Дополняется... 

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