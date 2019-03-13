Более тысячи томов дела "вертолетных налоговиков" грузят в суд

Более тысячи томов дела экс-налоговиков времен президентства Виктора Януковича, когда министром доходов и сборов был Александр Клименко, грузят в столичный суд.

Об этом 13 марта сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

В частности, об окончании следствия стало известно 13 марта во время совместного брифинга министра внутренних дел Арсена Авакова, генпрокурора Юрия Луценко, главного военного прокурора Анатолия Матиоса и заместителя председателя Нацполиции - начальника департамента защиты экономики Игоря Купранца.

Во время заседания ВСК относительно хищений в ВСУ Луценко уточнил, что речь идет о Печерском суде Киева.

"Матиос сейчас лично грузит тома в Печерский суд. Могу даже предоставить фотографии", - сказал Луценко.

По словам Авакова, расследование длилось 9 месяцев и 18 дней, дело расследовали 500 правоохранителей.

"Мы имеем 1209 томов доказательств деятельности преступной организации, которая систематически разворовывала Украину во времена Януковича", - уточнил Аваков.

Также, министр добавил, что по делу состоялось 4 тысяч судебных заседаний, суд вынес 2 тысяч решений.

Генпрокурор заявил, что за время следствия арестовали имущества преступников на 700 млн гривен, в том числе 10 домов, 20 квартир и 20 земельных участков, 19 нежилых помещений, 1000 вагонов.

В то же время Матиос считает, что приговоры по этому делу мы "увидим не скоро".

По делу преступной организации во главе с Клименко есть 52 подозреваемых, их обвиняют в причастности к хищению государственного бюджета.

Больше о деле и его фигурантах читайте в материале "Миллиарды убытков, миллионные залоги и Bentley в больницу. Как продвигается дело "налоговиков Клименко".

Напомним: