СБУ говорит, что разоблачила на взятке советника руководства МВД

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Четверг, 14 марта 2019, 15:07

В Службе безопасности Украины заявляют, что разоблачили в вымогательстве взятки 30 тысяч долларов советника на общественных началах руководства Министерства внутренних дел.

Об этом 14 марте сообщает пресс-служба СБУ.

"Советник при содействии руководства одного из следственных управлений Нацполиции требовал через посредника тридцать тысяч долларов от владельцев сети киевских ломбардов", - установили оперативники.

 

За эту сумму советник руководства МВД обещал, что поспособствует тому, чтобы работников ломбардов не привлекли к уголовной ответственности и прекратили следственные действия в рамках производства.

Отмечается, что правоохранители задержали посредника в Киеве во время получения 30 000 долларов.

 

Сейчас происходят неотложные следственные действия по месту работы и жительства фигурантов дела.

Решается вопрос об объявлении советнику подозрения в совершении преступления, предусмотренного ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) УК.

 

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Напомним:

  • Министр внутренних дел Арсен Аваков ранее обвинил президента Петра Порошенко в подкупе избирателей накануне выборов 31 марта.
  • В марте между МВД и СБУ возникло недоразумение из-за подозрительного оборудования у офиса Зеленского.
  • Речь идет об оборудовании для прослушивания, которое принадлежало СБУ.
  • В Службе безопасности заявили, что не прослушивают кандидата в президенты Владимира Зеленского и обвинили МВД в срыве спецоперации.
  • Кроме того, после публикации журналистского расследования о причастности людей из окружения Порошенко - Олега и Игоря Гладковских (отец и сын) - до сделок в оборонной сфере, националисты, которых связывают с Аваковым, начали устраивать акции протеста на выступлениях Порошенко.
  • По данным УП, президент даже пробовал выйти на контакт с Аваковым, но тот не ответил.

Украинская правда

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Темы: СБУ МВД


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