СБУ говорит, что разоблачила на взятке советника руководства МВД

В Службе безопасности Украины заявляют, что разоблачили в вымогательстве взятки 30 тысяч долларов советника на общественных началах руководства Министерства внутренних дел.

Об этом 14 марте сообщает пресс-служба СБУ.

"Советник при содействии руководства одного из следственных управлений Нацполиции требовал через посредника тридцать тысяч долларов от владельцев сети киевских ломбардов", - установили оперативники.

За эту сумму советник руководства МВД обещал, что поспособствует тому, чтобы работников ломбардов не привлекли к уголовной ответственности и прекратили следственные действия в рамках производства.

Отмечается, что правоохранители задержали посредника в Киеве во время получения 30 000 долларов.

Сейчас происходят неотложные следственные действия по месту работы и жительства фигурантов дела.

Решается вопрос об объявлении советнику подозрения в совершении преступления, предусмотренного ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) УК.

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Напомним: