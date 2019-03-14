Штаб Порошенко о "Нацкорпусе": Президент сказал им все, что думает об их акции
Спикер избирательного штаба кандидата в президенты Петр Порошенко Олег Медведев заявил, что у представителей "Нацкорпуса" не удастся сорвать его встречи с избирателями и он сказал им все, что думает об их акции.
Об этом он сказал на брифинге в четверг, передает "Интерфакс-Украина".
"Мы, конечно, видим попытки так называемого "Национального корпуса" и штабов, которые за ним стоят, помешать и сорвать встречи кандидата в президенты Порошенко с избирателями", - сказал Медведев.
Он добавил, что несмотря на попытки оппонентов, у них ничего не получится.
Медведев отметил, что Порошенко в среду в Чернигове прошел через группы представителей "Нацкорпуса" и, "конечно, сказал им все, что он думает об их акцию".
Напомним:
- 9 марта представители Нацкорпуса устроили в центре Киева акцию "День гнева" и пришли на ул. Банковую под Администрацию президента с требованием наказать причастных к хищениям в "Укроборонпроме".
- В ходе акции между представителями НК и полицией произошли столкновения, после которых в полиции заявили о трех пострадавших правоохранителях.
- Представители Нацкорпуса отправились в Черкассы, где в субботу с визитом находился президент Украины Петр Порошенко и пытались прорваться к нему во время выступления.
- В полиции заявили, что в результате попытки представителей Нацкорпуса прорваться к президенту пострадали 15 полицейских, в том числе начальник ГУНП в Черкасской области Валерий Лютый.
- По факту событий в Черкассах начато уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса: ч.2 ст.345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и ч.4 ст.296 (хулиганство) УК Украины.
- 10 марта в полиции заявили, что количество пострадавших полицейских в результате столкновений в Черкассах возросло до 22.
- Также 10 марта были задержаны двое подозреваемых в организации столкновений с полицией в центре Черкасс, дома у одного из них проводились обыски.
- Лидер партии "Национальный корпус" Андрей Билецкий заявил, что по приказу президента Петра Порошенко заместитель председателя Службы безопасности Украины Виктор Кононенко готовит репрессии и физическое уничтожение представителей "Национального корпуса" и "Национальных дружин".
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