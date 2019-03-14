Штаб Порошенко о "Нацкорпусе": Президент сказал им все, что думает об их акции

Спикер избирательного штаба кандидата в президенты Петр Порошенко Олег Медведев заявил, что у представителей "Нацкорпуса" не удастся сорвать его встречи с избирателями и он сказал им все, что думает об их акции.

Об этом он сказал на брифинге в четверг, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы, конечно, видим попытки так называемого "Национального корпуса" и штабов, которые за ним стоят, помешать и сорвать встречи кандидата в президенты Порошенко с избирателями", - сказал Медведев.

Он добавил, что несмотря на попытки оппонентов, у них ничего не получится.

Медведев отметил, что Порошенко в среду в Чернигове прошел через группы представителей "Нацкорпуса" и, "конечно, сказал им все, что он думает об их акцию".

Напомним: