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Дело Гандзюк: Луценко пожаловался на несовершенное законодательство

Пятница, 15 марта 2019, 06:01
Дело Гандзюк: Луценко пожаловался на несовершенное законодательство

Генпрокурор Юрий Луценко, комментируя дело убийства Екатерины Гандзюк, заявил, что украинское правосудие ограничено несовершенным законодательством. По его словам, только законные процедуры должны принести реальные расследования и наказать преступников.

Об этом он заявил в эфире программы Право на власть.

"Если я буду действовать незаконно, то мы не только проиграем будущие суды, но и позволим стать героями тем, кто заслуживает тюрьму.

Правоохранительный путь длиннее, чем журналистский и политический, но это единственный законный путь, который может дать законный приговор", - подчеркнул генпрокурор.

В качестве примера Луценко привел дело об убийстве активистки Екатерины Гандзюк.

"Мы приезжаем за человеком, который подозревается в убийстве Кати Гандзюк, а мы не имеем права его задержать - есть только право пригласить в суд! Вдумайтесь!

Мы не имеем права немедленно изъять на экспертизу кислоту, чтобы спасти тогда еще живую Катю, потому что надо, оказывается, по новой поправке парламента, еще сходить в суд, выстоять очередь иногда в 40 дней, если это столичный суд", - рассказал генпрокурор.

Комментируя избрание меры пресечения председателю Херсонского облсовета Владиславу Мангеру, подозреваемому в организации убийства Гандзюк, Луценко заявил, что "происходит безумие".

"У нас просто безумие происходит с мерой пресечения. Мангер обоснованно подозревается в заказе на убийство Гандзюк, на него дают показания его подельники - и его суд отпускает под залог в 4 миллиона гривен! Хотя закон говорит - безальтернативный арест", - сказал он.

Луценко также добавил, что готов к критике, но она должна привести к плодотворным последствиям.

"Я готов принять обоснованную критику, дела движутся иногда медленно, иногда мы ошибаемся и проигрываем. Но менять страну можно только вместе", - заявил генральный прокурор.

Напомним:

  • 11 февраля председателю областного совета Херсонской области Владиславу Мангеру объявили подозрение в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.
  • Мангер обвинения отвергает, а на суде заявил, что Гандзюк якобы сотрудничала с СБУ, а нападение будто бы организовал генерал СБУ Даниил Доценко.
  • Ночью 15 февраля суд избрал Мангеру мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 2,5 млн грн. Позже его адвокат внес за него залог, и председатель облсовета вышел на свободу.
  • Мангер надели электронный браслет. Он уверял, что никуда не убежит и даже вернулся на работу в облсовет.
  • В интервью "Украинской правде" Мангер заявил, что Гандзюк имела конфликты с различными властными структурами и даже с Петром Порошенко.
  • В Администрации президента заверили, что у него не было конфликта с херсонской активисткой Екатериной Гандзюк, которая умерла через два месяца после того, как ее облили кислотой.
  • В Службе безопасности сообщали, что Мангер дважды во время проведения допросов отказался давать показания.

Темы: ЛуценкоГенпрокуратуранападение на Гандзюк
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