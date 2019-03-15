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Новости 15 марта: санкции против России и компенсация за Крым от Украины

Пятница, 15 марта 2019, 20:06

Против России ввели санкции, УГО засекретило данные о разрушенном памятнике на участке Порошенко, а РФ требует от Украины компенсации за Крым — новости, которые были актуальны 15 марта.

О санкциях

Совет Евросоюза ввел санкции против восьми россиян, причастных к нападению на украинские суда и похищение моряков вблизи Керченского пролива.

Министерство финансов США ввело санкции против шести российских граждан и восьми компаний из-за нападения и захвата украинских моряков возле Керченского пролива и поддержки боевиков.

Правительство Канады вслед за США объявило о введении санкций против 114 человек и 15 компаний, причастных к аннексии Крыма.

О требованиях РФ

"Украина обошлась с Крымом очень непорядочно", — глава Госдумы заявил, что украинская власть должна возместить аннексированому Крыму потери, которые "за 25 лет полуостров получил от разрушительной политики".

О Порошенко и деле против него

У Порошенко есть участок в историческом центре Киева — там в 2012 году был разрушен памятник национального значения. После этого полиция даже открыла производство, но на четвертый месяц президентства Петра Алексеевича дело закрыли. Когда журналисты начали расследование, Управление госохраны засекретило документы.

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О других важных новостях

На выборах президента видеонаблюдения не будет, потому что это "не предусмотрено законом", заявили в Центральной избирательной комиссии.

Более 50% украинцев готовы поддержать предоставление неподконтрольным территориям Донбасса автономию в составе Украины для мирного урегулирования конфликта.

Украинская правда
Темы: СШАКанадасанкцииРосcияКрым
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