Новости 15 марта: санкции против России и компенсация за Крым от Украины
Против России ввели санкции, УГО засекретило данные о разрушенном памятнике на участке Порошенко, а РФ требует от Украины компенсации за Крым — новости, которые были актуальны 15 марта.
О санкциях
Совет Евросоюза ввел санкции против восьми россиян, причастных к нападению на украинские суда и похищение моряков вблизи Керченского пролива.
Министерство финансов США ввело санкции против шести российских граждан и восьми компаний из-за нападения и захвата украинских моряков возле Керченского пролива и поддержки боевиков.
Правительство Канады вслед за США объявило о введении санкций против 114 человек и 15 компаний, причастных к аннексии Крыма.
О требованиях РФ
"Украина обошлась с Крымом очень непорядочно", — глава Госдумы заявил, что украинская власть должна возместить аннексированому Крыму потери, которые "за 25 лет полуостров получил от разрушительной политики".
О Порошенко и деле против него
У Порошенко есть участок в историческом центре Киева — там в 2012 году был разрушен памятник национального значения. После этого полиция даже открыла производство, но на четвертый месяц президентства Петра Алексеевича дело закрыли. Когда журналисты начали расследование, Управление госохраны засекретило документы.
О других важных новостях
На выборах президента видеонаблюдения не будет, потому что это "не предусмотрено законом", заявили в Центральной избирательной комиссии.
Более 50% украинцев готовы поддержать предоставление неподконтрольным территориям Донбасса автономию в составе Украины для мирного урегулирования конфликта.
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