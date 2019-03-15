ЕС ввел санкции против 8 россиян за керченскую агрессию

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Пятница, 15 марта 2019, 10:03

Совет Европейского Союза ввел индивидуальные санкции в восьми граждан России в связи с керченским агрессией.

Соответствующее решение Совет ЕС принял 14 марта, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Официальный журнал ЕС.

В санкционный список включили следующие фамилии:

- Сергей Станкевич – глава пограничного директората ФСБ РФ в Крыму, который отвечал за действия российских кораблей во время агрессии против украинских судов;

- Андрей Шеин, заместитель председателя пограничного директората-глава морского подразделения ФСБ РФ в Крыму;

- Алексей Саляєв, командующий одного из судов, которое принимало активное участие в агрессии в районе Керченского пролива;

- Андрей Шипицын, командир патрульного лодки "Изумруд", принимал участие в инциденте;

- Алексей Шатохин, председатель Керченского контрольного пункта ФСБ РФ;

- Руслан Ромашкин, ответственный за координацию действий во время агрессии в районе Керченского пролива;

- Сергей Щербаков, командир протисубмаринного лодки "Суздалец", принимавший участие в инциденте;

- Александр Дворников, командующий Южного военного округа РФ.

Фамилии россиян добавлены к уже имеющемуся списку индивидуальных санкций, введенных Евросоюзом в марте 2014 года за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

Решение будет принято до конца этой недели.

Санкции против 8 россиян, как и против всех, кто фигурирует в этом списке, внедрен в виде запрета на въезд и замораживания активов. Сегодня в списке находились 153 человека и 40 компаний, срок действия санкций истекает 15 марта.

Этот пакет санкций ЕС продолжает каждые полгода.

6 марта Комитет постоянных представителей Евросоюза принял решение о применении "азовского пакета" санкций против РФ по акт вооруженной агрессии в отношении украинских моряков и кораблей в Черном море и в районе Керченского пролива.

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Темы: санкции ЕС моряки


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