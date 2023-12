ЕС ввел санкции против 8 россиян за керченскую агрессию

Совет Европейского Союза ввел индивидуальные санкции в восьми граждан России в связи с керченским агрессией.

Соответствующее решение Совет ЕС принял 14 марта, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Официальный журнал ЕС.

В санкционный список включили следующие фамилии:



- Сергей Станкевич – глава пограничного директората ФСБ РФ в Крыму, который отвечал за действия российских кораблей во время агрессии против украинских судов;



- Андрей Шеин, заместитель председателя пограничного директората-глава морского подразделения ФСБ РФ в Крыму;



- Алексей Саляєв, командующий одного из судов, которое принимало активное участие в агрессии в районе Керченского пролива;



- Андрей Шипицын, командир патрульного лодки "Изумруд", принимал участие в инциденте;



- Алексей Шатохин, председатель Керченского контрольного пункта ФСБ РФ;



- Руслан Ромашкин, ответственный за координацию действий во время агрессии в районе Керченского пролива;



- Сергей Щербаков, командир протисубмаринного лодки "Суздалец", принимавший участие в инциденте;



- Александр Дворников, командующий Южного военного округа РФ.

EU today officially sanctioned 8 ppl due to the incident near the #azovsea. but Gennady Medvedev, the dep head of the border service of the federal security service of #Russia was omitted after 1 MS resisted. sanctions against 163 ppl + 44 entities also extended #Ukraine #Crimea