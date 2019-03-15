Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ЕС ввел санкции против 8 россиян за керченскую агрессию

Пятница, 15 марта 2019, 09:03
ЕС ввел санкции против 8 россиян за керченскую агрессию

Совет Европейского Союза ввел индивидуальные санкции в восьми граждан России в связи с керченским агрессией.

Соответствующее решение Совет ЕС принял 14 марта, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Официальный журнал ЕС.

В санкционный список включили следующие фамилии:

- Сергей Станкевич – глава пограничного директората ФСБ РФ в Крыму, который отвечал за действия российских кораблей во время агрессии против украинских судов;

- Андрей Шеин, заместитель председателя пограничного директората-глава морского подразделения ФСБ РФ в Крыму;

- Алексей Саляєв, командующий одного из судов, которое принимало активное участие в агрессии в районе Керченского пролива;

- Андрей Шипицын, командир патрульного лодки "Изумруд", принимал участие в инциденте;

- Алексей Шатохин, председатель Керченского контрольного пункта ФСБ РФ;

- Руслан Ромашкин, ответственный за координацию действий во время агрессии в районе Керченского пролива;

- Сергей Щербаков, командир протисубмаринного лодки "Суздалец", принимавший участие в инциденте;

- Александр Дворников, командующий Южного военного округа РФ.

Фамилии россиян добавлены к уже имеющемуся списку индивидуальных санкций, введенных Евросоюзом в марте 2014 года за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

Решение будет принято до конца этой недели.

Санкции против 8 россиян, как и против всех, кто фигурирует в этом списке, внедрен в виде запрета на въезд и замораживания активов. Сегодня в списке находились 153 человека и 40 компаний, срок действия санкций истекает 15 марта.

Этот пакет санкций ЕС продолжает каждые полгода.

6 марта Комитет постоянных представителей Евросоюза принял решение о применении "азовского пакета" санкций против РФ по акт вооруженной агрессии в отношении украинских моряков и кораблей в Черном море и в районе Керченского пролива.

Напомним:

  • 25 ноября 2018 года российские военные у берегов Крыма таранили, обстреляли и захватили украинские катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу", которые направлялись из Одессы в Мариуполь через Керченский пролив.
  • После атаки пограничников РФ на украинские военные катера и взятия в плен украинских моряков российские "суды" в Крыму арестовали 24 украинских военных. Трое из них во время атаки россиян получили ранения.
  • Украинским военнослужащим предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 322 УК России (незаконное пересечение границы), им грозит до 6 лет лишения свободы.
  • Во время допросов все украинские военные заявили следователям ФСБ под протокол, что они  являются военнопленными.

Темы: санкцииЕСморяки
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ укрытии одной из школ Киева во время тревоги обвалился потолок и прорвало трубу

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

Все новости...
санкции
Ирландия расследует попадание их деталей в "Шахеды" - премьер
Кыргызстан продает России технику для войны против Украины, США готовят санкции – WP
Зеленский: Мир должен ограничить торговлю с РФ, чтобы ни один компонент не попал в оружие
Последние новости
19:41
Россияне нарастили интенсивность применения авиации и FPV-дронов на фронте – Генштаб
19:30
Зеленский о дронах, мобилизации и Залужном. За кулисами пресс-конференции – УП. Чат
19:17
В Польше после переговоров в Киеве надеются на прекращение блокады границы до Рождества
19:11
Правительство продлило запрет на торговлю с Россией
19:05
Минобороны Румынии заказало у Rheinmetall модернизацию систем ПВО
18:50
Авдеевская мясорубка работает на полную мощность – глава МВА о штурмах россиян
18:38
В Украине с 4 января стартуют первые аукционы на промышленный вылов рыбы
18:32
Оккупанты убили одного человека в Донецкой области и ранили пятерых
18:31
Мобилизация по-новому. Производство собственного оружия. Помощь Украине. Чего ждать в 2024 г. ТОК-ШОУ УП
18:20
Адвокаты обвиняемых в который раз перенесли слушания по делу изнасилования 14-летней девушки из Закарпатья
Все новости...
Реклама: