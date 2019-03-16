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В субботу улицы Киева будут охранять 3 тысячи силовиков

Суббота, 16 марта 2019, 10:43
В субботу улицы Киева будут охранять 3 тысячи силовиков
фото - пресс-служба НП Украины

В Киеве на охрану правопорядка заступили три тысячи полицейских и военнослужащих Нацгвардии, которые будут нести службу в местах проведения массовых мероприятий.

Об этом в субботу сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

По данным правоохранителей, 16 марта в Киеве состоится несколько акций, самая массовая из которых - в центральной части города, где, согласно поданной заявке, запланировано участие около 10 тыс. человек.

"Разработаны расчеты для надлежащего обеспечения правопорядка и безопасности участников мероприятий. Привлечены сотрудники полиции диалога, взрывотехнической и кинологической служб", - сообщили в полиции.

"Призываем организаторов и участников мероприятий соблюдать установленные правила поведения. В случае совершения правонарушений и провокаций правоохранители будут действовать в соответствии с нормами действующего законодательства", - заявил начальник ГУ Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко.

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Напомним, 

  • 9 марта представители Нацкорпуса устроили в центре Киева акцию "День гнева" и пришли на ул. Банковую под Администрацию президента с требованием наказать причастных к хищениям в "Укроборонпроме", в которых обвиняют окружение президента, в частности Олега и Игоря Гладковских (прежняя фамилия Свинарчук).
  • Во время акции между участниками и полицией произошли столкновения, после которых в полиции заявили о трех пострадавших правоохранителях.
  • Представители Нацкорпуса отправились также в Черкассы, где в субботу находился президент Петр Порошенко, и пытались прорваться к нему во время его выступления. 
  • В полиции заявили, что в результате попытки националистов прорваться к президенту пострадали 22 полицейских.
  • По факту событий в Черкассах начато уголовное производство по ч.2 ст.345 и ч.4 ст.296 УК Украины.
  • 10 марта двое подозреваемых в организации столкновений с полицией в Черкассах были задержаны, решением суда их отправили под домашний арест
  • В свою очередь "Национальный корпус" анонсировал на 16 марта проведение на Майдане Независимости в центре Киева "всеукраинского масштабного протеста против коррупционеров, которые грабят армию".
  • Также в Нацкорпусе заявили, что СБУ "готовит закладки оружия и взрывчатки в центре Киева, чтобы дискредитировать националистов".
  • В посольстве США опубликовали предупреждение в связи с митингом, который запланировали националисты.

Украинская правда

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Темы: Киевполицияакции
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