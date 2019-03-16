В субботу улицы Киева будут охранять 3 тысячи силовиков

В Киеве на охрану правопорядка заступили три тысячи полицейских и военнослужащих Нацгвардии, которые будут нести службу в местах проведения массовых мероприятий.

Об этом в субботу сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

По данным правоохранителей, 16 марта в Киеве состоится несколько акций, самая массовая из которых - в центральной части города, где, согласно поданной заявке, запланировано участие около 10 тыс. человек.

"Разработаны расчеты для надлежащего обеспечения правопорядка и безопасности участников мероприятий. Привлечены сотрудники полиции диалога, взрывотехнической и кинологической служб", - сообщили в полиции.

"Призываем организаторов и участников мероприятий соблюдать установленные правила поведения. В случае совершения правонарушений и провокаций правоохранители будут действовать в соответствии с нормами действующего законодательства", - заявил начальник ГУ Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко.

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