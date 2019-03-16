Российский МИД напомнил, когда разместит ракеты на границе с Европой

4932 просмотра
Суббота, 16 марта 2019, 12:54

Россия разместит ракеты в европейской части, если в Европе "появятся соответствующие американские средства". 

Об этом заявил замминистра иностранных дел России Александр Грушко, пишет "Международная жизнь". 

"Мы будем принимать все необходимые ответные и симметричные меры для того, чтобы обеспечить баланс в сфере ДРСМД. ... Мы не планируем размещать ракеты, в том числе в европейской части страны до тех пор, пока в Европе не появятся соответствующие американские средства", - заявил Грушко.

"Если возобладают интересы обеспечения безопасности и европейцы не хотят превращения континента в плацдарм для размещения американских сил и полного военно-политического и геополитического подчинения США,  они должны воспротивиться этим планам (по размещению американских ракет в Европе - ред.), если они реально появятся", -  добавил замглавы МИД РФ. 

 Читайте также: 

Ракеты без ограничений: какие последствия для Украины будет иметь выход США из ядерного договора с РФ

Напомним, 

  • В декабре 2018 года США дали РФ 60 дней на возвращение к выполнению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. По истечении этого строка США приостановят свои обязательства по договору. 
  • 1 февраля Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США выходят из исторического договора о контроле над ядерными вооружениями эпохи холодной войны из-за того, что Россия годами нарушала договоренности.
  • Если Россия не вернется к выполнению условий соглашения, процесс выхода завершится через 6 месяцев.
  • Президент РФ Владимир Путин пообещал США "зеркальный ответ".
  • Министр обороны России Сергей Шойгу заявил о планах разработки новых типов ракетных систем в ближайшие 2 года.
  • Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Украина будет вынуждена отвечать на новые вызовы своей безопасности и использовать все, чтобы защитить себя в условиях, когда Договор о ликвидации ракет малой и средней дальности не действует.
  • Президент РФ Владимир Путин заявил, что в США "хорошо подумать", прежде чем размещать свои ракеты в Европе, поскольку в РФ готовы ответить на угрозы развертыванием новых видов вооружения.
  • Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что предупреждение и очередные угрозы от Путина о последствиях для США - пустые слова. 
  • В марте США перебросили на передовую базу Ферфорд в Великобритании очередной стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress, способный нести ядерные крылатые ракеты и авиабомбы. 

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Росcия оружие США Европа


powered by lun.ua
По теме
США "никогда не признают контроль Кремля над Крымом" 16 марта 2019, 12:07
МИД Эстонии об аннексии Крыма: РФ хочет контролировать весь Черноморский регион 16 марта 2019, 11:29
В Украине назвали причину суден на мели в Керченском проливе 16 марта 2019, 11:10
Все новости
Главные новости
Порошенко ввел в действие решение СНБО об аудите "Укроборонпрома"
Полтава: Нацкорпус бросал в полицию свинок, есть задержанные и пострадавшие
ЧМ по биатлону: Украина выиграла "бронзу"
Выборы-2019: Тарута "слился" с Тимошенко
Все новости
мимими

Невероятные поссумы и опоссумы

Лайфхаки

Простые советы для идеального рабочего ритма

исследование

Как наш рост влияет на здоровье

Поиск по сайту
Архив
Весь архів