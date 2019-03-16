Российский МИД напомнил, когда разместит ракеты на границе с Европой
Россия разместит ракеты в европейской части, если в Европе "появятся соответствующие американские средства".
Об этом заявил замминистра иностранных дел России Александр Грушко, пишет "Международная жизнь".
"Мы будем принимать все необходимые ответные и симметричные меры для того, чтобы обеспечить баланс в сфере ДРСМД. ... Мы не планируем размещать ракеты, в том числе в европейской части страны до тех пор, пока в Европе не появятся соответствующие американские средства", - заявил Грушко.
"Если возобладают интересы обеспечения безопасности и европейцы не хотят превращения континента в плацдарм для размещения американских сил и полного военно-политического и геополитического подчинения США, они должны воспротивиться этим планам (по размещению американских ракет в Европе - ред.), если они реально появятся", - добавил замглавы МИД РФ.
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Напомним,
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- Если Россия не вернется к выполнению условий соглашения, процесс выхода завершится через 6 месяцев.
- Президент РФ Владимир Путин пообещал США "зеркальный ответ".
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- Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Украина будет вынуждена отвечать на новые вызовы своей безопасности и использовать все, чтобы защитить себя в условиях, когда Договор о ликвидации ракет малой и средней дальности не действует.
- Президент РФ Владимир Путин заявил, что в США "хорошо подумать", прежде чем размещать свои ракеты в Европе, поскольку в РФ готовы ответить на угрозы развертыванием новых видов вооружения.
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