Российский МИД напомнил, когда разместит ракеты на границе с Европой

Россия разместит ракеты в европейской части, если в Европе "появятся соответствующие американские средства".

Об этом заявил замминистра иностранных дел России Александр Грушко, пишет "Международная жизнь".

"Мы будем принимать все необходимые ответные и симметричные меры для того, чтобы обеспечить баланс в сфере ДРСМД. ... Мы не планируем размещать ракеты, в том числе в европейской части страны до тех пор, пока в Европе не появятся соответствующие американские средства", - заявил Грушко.

"Если возобладают интересы обеспечения безопасности и европейцы не хотят превращения континента в плацдарм для размещения американских сил и полного военно-политического и геополитического подчинения США, они должны воспротивиться этим планам (по размещению американских ракет в Европе - ред.), если они реально появятся", - добавил замглавы МИД РФ.

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Напомним,