Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Российский МИД напомнил, когда разместит ракеты на границе с Европой

Суббота, 16 марта 2019, 11:54

Россия разместит ракеты в европейской части, если в Европе "появятся соответствующие американские средства". 

Об этом заявил замминистра иностранных дел России Александр Грушко, пишет "Международная жизнь". 

"Мы будем принимать все необходимые ответные и симметричные меры для того, чтобы обеспечить баланс в сфере ДРСМД. ... Мы не планируем размещать ракеты, в том числе в европейской части страны до тех пор, пока в Европе не появятся соответствующие американские средства", - заявил Грушко.

"Если возобладают интересы обеспечения безопасности и европейцы не хотят превращения континента в плацдарм для размещения американских сил и полного военно-политического и геополитического подчинения США,  они должны воспротивиться этим планам (по размещению американских ракет в Европе - ред.), если они реально появятся", -  добавил замглавы МИД РФ. 

 Читайте также: 

Ракеты без ограничений: какие последствия для Украины будет иметь выход США из ядерного договора с РФ

Напомним, 

  • В декабре 2018 года США дали РФ 60 дней на возвращение к выполнению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. По истечении этого строка США приостановят свои обязательства по договору. 
  • 1 февраля Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США выходят из исторического договора о контроле над ядерными вооружениями эпохи холодной войны из-за того, что Россия годами нарушала договоренности.
  • Если Россия не вернется к выполнению условий соглашения, процесс выхода завершится через 6 месяцев.
  • Президент РФ Владимир Путин пообещал США "зеркальный ответ".
  • Министр обороны России Сергей Шойгу заявил о планах разработки новых типов ракетных систем в ближайшие 2 года.
  • Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Украина будет вынуждена отвечать на новые вызовы своей безопасности и использовать все, чтобы защитить себя в условиях, когда Договор о ликвидации ракет малой и средней дальности не действует.
  • Президент РФ Владимир Путин заявил, что в США "хорошо подумать", прежде чем размещать свои ракеты в Европе, поскольку в РФ готовы ответить на угрозы развертыванием новых видов вооружения.
  • Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что предупреждение и очередные угрозы от Путина о последствиях для США - пустые слова. 
  • В марте США перебросили на передовую базу Ферфорд в Великобритании очередной стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress, способный нести ядерные крылатые ракеты и авиабомбы. 

Темы: РосcияоружиеСШАЕвропа
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ укрытии одной из школ Киева во время тревоги обвалился потолок и прорвало трубу

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

Все новости...
Росcия
Зеленский: Мир должен ограничить торговлю с РФ, чтобы ни один компонент не попал в оружие
В России министр здравоохранения призвал женщин "рожать, а не заниматься карьерой" - СМИ
Россия не признает свою хрупкость: раскол в армии реален, а потери ужасны - Уоллес
Последние новости
19:47
Tesla отзывает более 120 тысяч автомобилей из-за возможных проблем с дверями
19:41
Россияне нарастили интенсивность применения авиации и FPV-дронов на фронте – Генштаб
19:30
Зеленский о дронах, мобилизации и Залужном. За кулисами пресс-конференции – УП. Чат
19:17
В Польше после переговоров в Киеве надеются на прекращение блокады границы до Рождества
19:11
Правительство продлило запрет на торговлю с Россией
19:05
Минобороны Румынии заказало у Rheinmetall модернизацию систем ПВО
18:50
Авдеевская мясорубка работает на полную мощность – глава МВА о штурмах россиян
18:38
В Украине с 4 января стартуют первые аукционы на промышленный вылов рыбы
18:32
Оккупанты убили одного человека в Донецкой области и ранили пятерых
18:31
Мобилизация по-новому. Производство собственного оружия. Помощь Украине. Чего ждать в 2024 г. ТОК-ШОУ УП
Все новости...
Реклама: