Порошенко ввел в действие решение СНБО об аудите "Укроборонпрома"

Президент Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО, которое предусматривает аудит "Укроборонпрома".

Как сообщает пресс-служба президента, в субботу он подписал указ о введении в действие решение СНБО от 6 марта "О реформировании оборонно-промышленного комплекса и повышении уровня прозрачности выполнения государственного оборонного заказа".

Согласно решению, Кабмин в месячный срок должен организовать с привлечением международных экспертов аудит государственного концерна "Укроборонпром" и предприятий - участников этого концерна и по его результатам информировать общественность.

"СНБО также рекомендовала Генеральной прокуратуре Украины, Службе безопасности Украины, Национальному антикоррупционному бюро Украины, Государственному бюро расследований провести проверку и дать правовую оценку фактам, изложенным в средствах массовой информации, о нарушениях в сфере закупок продукции, работ, услуг оборонного назначения и по результатам проинформировать общественность", - говорится в сообщении.

Кроме того, Кабинету министров поручено обеспечить проведение осмотра оборонно-промышленного комплекса.

"Правительству также поручено обеспечить устранение коррупционных рисков, повышение уровня прозрачности и усиление контроля со стороны государства и общественности за деятельностью Государственного концерна "Укроборонпром" и других государственных предприятий оборонно-промышленного комплекса", - отметили в пресс-службе.

Для этого правительство должно принять меры по привлечению представителей государств-партнеров к работе наблюдательного совета "Укроборонпрома".

"Кроме того, Кабмину поручено проработать вопрос о целесообразности образования центрального органа исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом министров Украины через Министра экономического развития и торговли Украины, с возложением на этот орган отдельных функций по реализации государственной военно-промышленной политики, управления объектами государственной собственности в соответствующей сфере и контроля за их деятельностью, в том числе государственным концерном "Укроборонпром"", - говорится в сообщении.

Также должен быть разработан и внесен на рассмотрение Верховной Рады проект закона о внесении изменений в закон "О государственном оборонном заказе", в котором предусмотреть повышение уровня прозрачности государственных закупок.

Также на рассмотрение ВР быть подан законопроект об усилении ответственности, в том числе уголовной, за неисполнение или ненадлежащее исполнение государственного оборонного заказа.

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