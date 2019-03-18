Россия и Беларусь проведут масштабную военную тренировку
В Министерстве обороны Беларуси заявили, что с "целью обеспечения военной безопасности Союзного государства" с 18 по 22 марта проводится совместная штабная тренировка Объединенного командования региональной группировки белорусских и российских войск.
Об этом говорится на сайте ведомства.
Отмечается, что к тренировке привлекаются офицеры Вооруженных Сил Беларуси и РФ, а также оперативные группы командования ВВС и войск ПВО, сил специальных операций Вооруженных Сил, управления оперативных командований, штабов зон территориальной обороны, республиканских органов государственного управления Республики Беларусь.
"Цель тренировки – повысить слаженность органов военного управления и оперативную совместимость личного состава Объединенного командования в ходе планирования применения РГВ(С) совместно с другими войсками и воинскими формированиями Республики Беларусь", - заявили в белорусском Минобороны.
Сообщается, что тренировка является начальным этапом подготовки к совместному оперативному учению Вооруженных Сил Беларуси и России "Щит Союза-2019", темой которого будет "Подготовка и применение группировок войск (сил) в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства", которое пройдет в сентябре на территории РФ
Напомним:
- Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что по-прежнему поддерживает идею создания союзного государства с Россией, однако у двух стран должны быть равные условия.
- Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что в планах России присоединить Беларусь и вплотную приблизится к границам Западной Европы.
- В Минске подобное заявление назвали бредом "отставных служащих".
- 9 декабря президент России Владимир Путин одобрил военную доктрину Союзного государства, в которую входят РФ и Беларусь.
- После этого председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил о завершении подготовки проекта Концепции сближения законодательств России и Беларуси.
- Затем премьер-министр России Дмитрий Медведев создал рабочую группу по интеграции России и Беларуси.
- На Западе считают, что Путин, которому у власти осталось не более 5 лет, ищет пути обеспечения своего дальнейшего влияния путем создания более тесного союза с соседней Беларусью.
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