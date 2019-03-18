Березенко объяснил, почему не пришел на допрос
Заместитель главы фракции БПП в Верховной Раде народный депутат Сергей Березенко заявляет, что не пришел на допрос по делу о подкупе избирателей, потому что полиция не оформила надлежащим образом вызов, и потому что он работал в Раде.
Об этом нардеп написал в Facebook.
"В Нацполиции так спешили меня вызвать на допрос, что даже не оформили должным образом вызов. Хотя успели сообщить об этом общественность. Журналисты лучше меня и адвокатов знали о месте и времени моего приглашения", - написал Березники.
Он уверяет, что "готов ответить на любые вопросы, которые интересуют следствие" и для этого пригласил следователя в парламент.
"Эта неделя – пленарная. Поэтому я попросил через адвоката встретиться со следователем – Мирковцем Дмитрием Михайловичем, по месту работы – в комитете Верховной Рады. Сегодня мой адвокат передал соответствующее письмо следствию с этой просьбой и получил на это согласие", - написал Березенко.
Он также пообещал проинформировать общественность о результатах этой встречи "насколько позволят это рамки КПК".
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Напомним:
- 18 марта в МВС сообщили, что нардеп Сергей Березенко не пришел на допрос в Нацполицию по делу о подкупе избирателей.
- 21 февраля прошли массовые обыски СБУ и ГБР в связанных с "Батькивщиной" офисах.
- В целом почти одновременно было проведено более 40 обысков. По их результатам в Киеве СБУ созвала целую пресс-конференцию, где заявила, что разоблачила "избирательную пирамиду" под руководством народного депутата.
- Фамилию этого депутата силовики не называли, но собеседники УП в "Батькивщине" признались, что речь идет о депутате Валерии Дубиле, которого ГБР уже не дважды вызвало на допрос.
- В пресс-службе Тимошенко заявили, что Нацполиция начала два уголовных производства по ее заявлениям – о подкупе избирателей в пользу кандидата Петра Порошенко и о манипуляции с реестром избирателей.
- Отмечалось, что команда Тимошенко якобы собрала все доказательства того, что Порошенко скупает голоса "через пирамиду по подкупу, которую возглавляет депутат его фракции Березенко".
- Глава МВС Арсен Аваков заявил, что Березенко фигурирует в уголовных производствах о нарушениях избирательного законодательства, где его называют "организатором схем".
- 23 февраля Березенко заявил, что ждет извинений от Авакова за "распространение недостоверной информации, которая унижает честь, достоинство и политическую репутацию".