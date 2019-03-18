Березенко объяснил, почему не пришел на допрос

Заместитель главы фракции БПП в Верховной Раде народный депутат Сергей Березенко заявляет, что не пришел на допрос по делу о подкупе избирателей, потому что полиция не оформила надлежащим образом вызов, и потому что он работал в Раде.

Об этом нардеп написал в Facebook.

"В Нацполиции так спешили меня вызвать на допрос, что даже не оформили должным образом вызов. Хотя успели сообщить об этом общественность. Журналисты лучше меня и адвокатов знали о месте и времени моего приглашения", - написал Березники.

Он уверяет, что "готов ответить на любые вопросы, которые интересуют следствие" и для этого пригласил следователя в парламент.

"Эта неделя – пленарная. Поэтому я попросил через адвоката встретиться со следователем – Мирковцем Дмитрием Михайловичем, по месту работы – в комитете Верховной Рады. Сегодня мой адвокат передал соответствующее письмо следствию с этой просьбой и получил на это согласие", - написал Березенко.

Он также пообещал проинформировать общественность о результатах этой встречи "насколько позволят это рамки КПК".

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Напомним: