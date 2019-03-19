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Верховный Суд вынес решение относительно двух Тимошенко в бюллетене

Вторник, 19 марта 2019, 11:20
Верховный Суд вынес решение относительно двух Тимошенко в бюллетене

Установление формы и утверждение текста бюллетеня на выборах президента относится к дискреционным полномочиям Центральной избирательной комиссии.

К такому выводу пришел Верховный Суд, рассматривавший апелляционную жалобу одного из кандидатов на пост президента, сообщает пресс-служба суда в Facebook.

Истец просил суд установить в избирательном бюллетене порядковые номера кандидатов в президенты. Свои требования он обосновал тем, что в бюллетене на выборах 31 марта будут два кандидата с одинаковыми фамилиями, инициалами, должностями и местом работы, а также два кандидата с одинаковыми фамилиями.

По мнению истца, это может привести к ошибкам во время голосования и исказить результаты волеизъявления. 

(Согласно сайту судебной власти, иск подавал уполномоченный представитель кандидата Юлии Тимошенко Сергей Власенко; третьи лица без самостоятельных требований на стороне истца – кандидаты Игорь Шевченко, Александр Шевченко и Юрий Тимошенко).

Представитель ответчика возразил против удовлетворения иска, отметив, что во время совещания и заседания ЦИК с участием представителей кандидатов в президенты обсуждался вопрос о нумерации в бюллетене, но большинство членов комиссии такие предложения не поддержало.

"Итак, ЦИК приняла все необходимые и определенные законом меры при утверждении формы избирательного бюллетеня и использовала предоставленные полномочия в пределах и способом, определенных законом", - говорится в сообщении суда.

Поэтому Верховный Суд оставил иск без удовлетворения.

"Доводы апеллянта о том, что отсутствие нумерации граф бюллетеня не позволит избирателям сделать свободный и осознанный выбор, приведет к ошибочному пониманию избирателями сделанного ими выбора, нарушит принцип равенства, исказит результаты волеизъявления, Суд считает надуманными, поскольку они являются лишь предположениями истца, но не подтверждены никакими надлежащими и допустимыми доказательствами со ссылкой на конкретные нормы законодательства", - говорится в сообщении.

Согласно постановлению ЦИК № 512 от 8 марта "О форме, цвете и тексте избирательного бюллетеня с очередных выборов президента Украины 31 марта", текст бюллетеня будет напечатан только с одной стороны, на государственном языке на одном листе размером 200х800 мм песочного цвета с несколькими степенями защиты.

Согласно приложению к постановлению (образец бюллетеня – ред.), на бюллетене будет полностью указана фамилия, имя и отчество кандидата и его краткая биографическая справка. Галочку избиратели будут ставить слева напротив фамилии.

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Армия клонов. Кто такие технические кандидаты и кому они мешают

Напомним: 

  • Выборы президента состоятся 31 марта, участие в них примут 39 кандидатов
  • В избирательных бюллетенях будет два кандидата Тимошенко Ю.В. и два с фамилией Шевченко. 
  • По мнению кандидата от ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко, ее однофамилец – это технический кандидат, которого выдвинули сторонники Петра Порошенко, чтобы забрать у нее голоса.
  • Юрий Тимошенко отрицает, что он технический кандидат.

Украинская правда
Темы: выборы президента 2019ЦИКВерховный суд
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