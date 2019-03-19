Юриста Белого дома могут обвинить в работе на Януковича – NYT
Юристу Белого дома во времена президентства Барака Обамы Грегори Крейгу могут выдвинуть обвинения в лоббировании интересов экс-президента Украины Виктора Януковича.
Об этом говорится в статье The New York Times.
"Дело, касающееся Крейга, была передано в январе прокуратуре Вашингтона", - отметили в издании.
Приближенные к делу лица ожидают, что в ближайшие недели будет принято решение об обвинении Крейгу.
"Крейга могут обвинить в том, что он работал с Манафортом, чтобы скрыть финансирования от украинского олигарха для работы Skadden, Arps", - считают в NYT.
Также его могут обвинить в том, что он "вводил в заблуждение" и делал "ложные" заявления другим партнерам в юридической фирме и Минюсте США, связанные с отчетом Тимошенко.
В 2012 году Крейг был управляющим партнером в американской юридической компании "Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom", которая составила отчет в пользу осужденного за государственную измену экс-президента Януковича.
В частности, юристы Skadden составили отчет по делу против Юлии Тимошенко. Американцы тогда якобы не нашли доказательств политической мотивации решения о ее заключении.
Работу Крейгу поручил Пол Манафорт, который незаконно лоббировал интересы Януковича в США и получил миллионы прибыли от украинских клиентов. Именно Манафорт рекомендовал подписать договор о "сотрудничестве" Минюсту Украины с американской компанией.
Затем политтехнолог использовал отчет, чтобы "смягчить" реакцию США и Запада на заключение Тимошенко в Украине.
Для такой работы Skadden должна была зарегистрироваться как иностранный агент, но не сделала этого.
В то же время, в январе 2019 года Минюст США сообщил, что Skadden согласилось зарегистрироваться иностранным агентом из-за работы на Украину и выплатить более 4,6 млн долларов, полученных за свою деятельность.
В прошлом году Крейг оставил фирму, после того, как его связи с Манафортом начали тщательно проверять.
Юристы Крейга считают, что он "не сделал ничего, что требовало от него регистрации в связи с его работой над докладом Тимошенко".
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Напомним:
- В 2019 году стало известно, что за отчет американской юридической компании Skadden, которая в 2012 году назвала неполитическим уголовное преследование экс-премьера Юлии Тимошенко во время президентства Виктора Януковича, заплатил олигарх Виктор Пинчук.
- 13 марта 2019 года суд приговорил бывшего политтехнолога "Партии регионов" и руководителя избирательной кампании Дональда Трампа Пола Манафорта к 7,5 годам тюрьмы.
- Манафорта осудили за отмывание денег, препятствование правосудию, несообщение о лоббистской работе, которая принесла ему десятки миллионов долларов в течение более чем десяти лет.
- Манафорт продолжал заниматься политическими вопросами в Украине в 2018 году, после того, как ему был вынесены обвинения в рамках следствия спецпрокурора Мюллера.
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