Юриста Белого дома могут обвинить в работе на Януковича – NYT

Юристу Белого дома во времена президентства Барака Обамы Грегори Крейгу могут выдвинуть обвинения в лоббировании интересов экс-президента Украины Виктора Януковича.

Об этом говорится в статье The New York Times.

"Дело, касающееся Крейга, была передано в январе прокуратуре Вашингтона", - отметили в издании.

Приближенные к делу лица ожидают, что в ближайшие недели будет принято решение об обвинении Крейгу.

"Крейга могут обвинить в том, что он работал с Манафортом, чтобы скрыть финансирования от украинского олигарха для работы Skadden, Arps", - считают в NYT.

Также его могут обвинить в том, что он "вводил в заблуждение" и делал "ложные" заявления другим партнерам в юридической фирме и Минюсте США, связанные с отчетом Тимошенко.

В 2012 году Крейг был управляющим партнером в американской юридической компании "Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom", которая составила отчет в пользу осужденного за государственную измену экс-президента Януковича.

В частности, юристы Skadden составили отчет по делу против Юлии Тимошенко. Американцы тогда якобы не нашли доказательств политической мотивации решения о ее заключении.

Работу Крейгу поручил Пол Манафорт, который незаконно лоббировал интересы Януковича в США и получил миллионы прибыли от украинских клиентов. Именно Манафорт рекомендовал подписать договор о "сотрудничестве" Минюсту Украины с американской компанией.

Затем политтехнолог использовал отчет, чтобы "смягчить" реакцию США и Запада на заключение Тимошенко в Украине.

Для такой работы Skadden должна была зарегистрироваться как иностранный агент, но не сделала этого.

В то же время, в январе 2019 года Минюст США сообщил, что Skadden согласилось зарегистрироваться иностранным агентом из-за работы на Украину и выплатить более 4,6 млн долларов, полученных за свою деятельность.

В прошлом году Крейг оставил фирму, после того, как его связи с Манафортом начали тщательно проверять.

Юристы Крейга считают, что он "не сделал ничего, что требовало от него регистрации в связи с его работой над докладом Тимошенко".

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Напомним: