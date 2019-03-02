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Порошенко сделал Куяльник курортом государственного значения

Суббота, 2 марта 2019, 15:03

Президент Петр Порошенко подписал закон о предоставлении Куяльницкому лиману статуса курорта государственного значения.

Закон был подписан во время рабочей поездки в Одесскую область в субботу, сообщает пресс-служба президента.

"Мы запускаем закон Украины об объявлении природных территорий Куяльницкого лимана Одесской области курортом государственного значения", - сказал Порошенко.

Законом объявлены природные территории Куяльницкого лимана Одесской области курортом государственного значения и определены конкретные границы округа и зон санитарной (горно-санитарной) охраны курорта Куяльник.

"Реализация закона решает вопросы создания курорта государственного значения в Одесской области, что будет стимулировать сохранение и развитие курортных территорий. Воплощение этих законодательных изменений поможет сохранению и рациональному использованию природных лечебных ресурсов и росту туристического потока в Одесской области", - отмечает пресс-служба.

Украинская правда
Темы: ПорошенкоОдесская областьтуризм
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